AO VIVO: Assista a Villa Nova x Democrata, pelo Módulo II do Mineiro, no Lance!TV
Duelo é válido pela ida da grande final estadual
Nesta quarta-feira (12), Villa Nova e Democrata se enfrentam pela ida da grande final do Módulo II do Campeonato Mineiro de 2026. A bola rola às 19h30 (de Brasília), no Castor Cifuentes, em Nova Lima (MG), com os dois times já classificados para disputar a elite do estadual em 2027. A transmissão acontece ao vivo e com imagens no Lance!TV, e você pode assistir clicando aqui.
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O confronto contará com narração de Lucas Borges e comentários de Felipe Ruggeri. O pré-jogo, com um debate da dupla sobre a partida e tudo que tem acontecido no torneio que dá acesso à elite do futebol mineiro, se inicia meia hora antes de a bola rolar, às 19h (de Brasília).
⚽ Villa Nova x Democrata: como chegam as equipes?
A vaga na decisão já colocou os dois alvirrubros na elite de Minas Gerais para o próximo ano, após duas grandes semifinais. O Villa eliminou o Aymorés após vencer pelo placar mínimo em casa e segurar um 3 a 3 eletrizante, com direito a bola na trave do Azulão já nos acréscimos da segunda etapa, em duelo também transmitido pelo Lance!TV.
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Já o Jacaré teve vida mais fácil. Diante do Mamoré, que derrubou o Uberaba na fase anterior, a equipe de João Batista conseguiu uma virada por 2 a 1 fora de casa, no Bernardo Rubinger de Queiroz, e abriu vantagem. Na volta, controlou o jogo, fez 3 a 1 e garantiu o acesso após três anos no Módulo II, com brilho de Marcelo Maçola, artilheiro do campeonato com 13 gols, mais do que o triplo de todos os atletas da competição.
✏️ Mudança no regulamento para a final
Diferente das fases de quartas de final e semifinal, a grande decisão do Módulo II do Campeonato Mineiro de 2026 não dá a vantagem de dois empates ao time de melhor campanha - neste caso, o Democrata. Em caso de igualdade no agregado ao final dos 180 minutos, o campeão será conhecido em disputa por pênaltis.
O único privilégio concedido ao Demo pela campanha é a oportunidade de definir o jogo da volta em casa. A segunda mão está marcada para o sábado, 15 de agosto, às 17h (de Brasília), na Arena do Jacaré, também com transmissão ao vivo do Lance!TV.
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