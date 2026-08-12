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AO VIVO: Assista a Villa Nova x Democrata, pelo Módulo II do Mineiro, no Lance!TV

Duelo é válido pela ida da grande final estadual

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
12/08/2026 17:30
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Nesta quarta-feira (12), Villa Nova e Democrata se enfrentam pela ida da grande final do Módulo II do Campeonato Mineiro de 2026. A bola rola às 19h30 (de Brasília), no Castor Cifuentes, em Nova Lima (MG), com os dois times já classificados para disputar a elite do estadual em 2027. A transmissão acontece ao vivo e com imagens no Lance!TV, e você pode assistir clicando aqui.

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O confronto contará com narração de Lucas Borges e comentários de Felipe Ruggeri. O pré-jogo, com um debate da dupla sobre a partida e tudo que tem acontecido no torneio que dá acesso à elite do futebol mineiro, se inicia meia hora antes de a bola rolar, às 19h (de Brasília).

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⚽ Villa Nova x Democrata: como chegam as equipes?

A vaga na decisão já colocou os dois alvirrubros na elite de Minas Gerais para o próximo ano, após duas grandes semifinais. O Villa eliminou o Aymorés após vencer pelo placar mínimo em casa e segurar um 3 a 3 eletrizante, com direito a bola na trave do Azulão já nos acréscimos da segunda etapa, em duelo também transmitido pelo Lance!TV.

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Villa Nova - Mineiro Módulo II
Villa Nova sonha com título do Módulo II do Mineiro diante do Democrata (Foto: Lara Mendes/Villa Nova)

Já o Jacaré teve vida mais fácil. Diante do Mamoré, que derrubou o Uberaba na fase anterior, a equipe de João Batista conseguiu uma virada por 2 a 1 fora de casa, no Bernardo Rubinger de Queiroz, e abriu vantagem. Na volta, controlou o jogo, fez 3 a 1 e garantiu o acesso após três anos no Módulo II, com brilho de Marcelo Maçola, artilheiro do campeonato com 13 gols, mais do que o triplo de todos os atletas da competição.

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Democrata - Mineiro Módulo II
Democrata já tem acesso garantido e enfrenta o Villa Nova pelo título (Foto: Raphael Carrusca/Democrata)

✏️ Mudança no regulamento para a final

Diferente das fases de quartas de final e semifinal, a grande decisão do Módulo II do Campeonato Mineiro de 2026 não dá a vantagem de dois empates ao time de melhor campanha - neste caso, o Democrata. Em caso de igualdade no agregado ao final dos 180 minutos, o campeão será conhecido em disputa por pênaltis.

O único privilégio concedido ao Demo pela campanha é a oportunidade de definir o jogo da volta em casa. A segunda mão está marcada para o sábado, 15 de agosto, às 17h (de Brasília), na Arena do Jacaré, também com transmissão ao vivo do Lance!TV.

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