Flamengo vive temporada de incerteza e disputas nas laterais Varela e Royal revezam a titularidade na direita, enquanto Ayrton Lucas aproveita a ausência de Alex Sandro

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O Flamengo tem duas disputas diferentes nas laterais em 2026. Na direita, Guillermo Varela e Emerson Royal dividem espaço e se alternam, principalmente entre competições. Na esquerda, Alex Sandro é considerado o titular, mas vem sofrendo com problemas físicos e abrindo espaço para Ayrton Lucas. A definição das posições passa pela estratégia de Leonardo Jardim para cada adversário.

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A divisão na direita é mais clara. Varela acumula 16 jogos no Brasileirão, sendo 13 como titular, enquanto Royal disputou 11 partidas e começou oito. Na Libertadores, a situação se inverte: Royal foi titular nos seis jogos em que participou, com 540 minutos em campo, enquanto Varela atuou apenas nove minutos.

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Na esquerda, Alex Sandro soma 25 partidas e 1.875 minutos, contra 22 jogos e 1.501 minutos de Ayrton Lucas. A diferença, porém, diminuiu conforme o lateral mais jovem recebeu oportunidades. Os números indicam maior participação ofensiva de Ayrton, enquanto Alex apresenta características mais ligadas ao controle defensivo e à leitura das jogadas.

Varela e Royal: características diferentes na direita

A disputa entre Varela e Emerson Royal não se resume aos números de participação. Os laterais do Flamengo apresentam características diferentes e vêm sendo utilizados por Jardim de acordo com o perfil buscado em cada partida.

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Royal é mais participativo no ataque. Em 2026, criou oito grandes chances, contra quatro de Varela, e registra 1,1 passe decisivo por jogo, diante de 0,6 do uruguaio. Também finaliza mais: 0,8 vez por partida, contra 0,2.

O brasileiro também apresenta maior intensidade nos duelos. São 1,7 desarme por jogo, contra 0,7 de Varela. A diferença aparece também nas faltas cometidas: Royal faz 1,6 por partida, enquanto o uruguaio registra 0,5.

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Varela tem participação ofensiva mais controlada. Apesar do menor volume, apresenta 24% de acerto nos cruzamentos durante a temporada, contra 23% de Royal. Apenas em jogos do Brasileirão, contudo, a diferença aumenta: 24% para o uruguaio e 13% para o brasileiro.

O "gringo" também supera Royal em interceptações, com 0,8 por jogo contra 0,6. Nos duelos, porém, o brasileiro leva vantagem: 56% de aproveitamento no ano, contra 53% de Varela.

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A utilização dos dois jogadores reforça essa diferença de características. Varela tem 1.249 minutos no Brasileirão, contra 700 de Royal. Na Libertadores, Royal soma 540 minutos, todos como titular, enquanto o uruguaio tem apenas nove minutos.

Jardim explicou a escolha após o empate do Flamengo por 1 a 1 com o Cruzeiro, na última quarta-feira (12), pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores:

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— São dois jogadores de grande qualidade, tanto o Varela quanto o Royal. Quando nós queremos um jogo mais envolvente e um jogo em que a bola fique muito mais no nosso poder, muitas vezes utilizamos o Varela. Nos jogos da Libertadores, normalmente são partidas mais agressivas, com mais duelos, e o Royal também é extremamente forte nisso. Por isso, estou extremamente satisfeito com as duas opções. São dois jogadores muito importantes para mim, como treinador.

A divisão, portanto, tem relação com o modelo de jogo escolhido pelo treinador. Varela oferece maior participação na circulação da bola e Royal acrescenta intensidade nos duelos e presença ofensiva.

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Varela e Emerson Royal em ação pelo Flamengo (Foto: Gilvan de Souza e Adriano Fontes / Flamengo)

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Ayrton Lucas ganha espaço de Alex Sandro

Na esquerda, a situação dos laterais do Flamengo é menos definida. Alex Sandro tem mais jogos e minutos na temporada, mas Ayrton Lucas apresenta números superiores em diferentes indicadores ofensivos e também leva vantagem nos duelos.

Ayrton participou diretamente de mais ações de ataque. São três assistências e seis grandes chances criadas em 2026, contra uma assistência e quatro grandes chances de Alex Sandro. O lateral também finaliza oito vezes a cada dez jogos, em média, enquanto Alex registra apenas 0,1 finalização por partida.

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Os dois têm 30% de acerto nos cruzamentos no acumulado da temporada. Ayrton, porém, tem maior participação na Libertadores, competição em que iniciou os cinco jogos disputados. Em 450 minutos, soma duas assistências, três grandes chances criadas, 1,4 passe decisivo e 1,0 finalização por partida.

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Os números defensivos também favorecem Ayrton ligeiramente em alguns fundamentos. Ele registra 1,5 desarme por jogo, contra 1,4 de Alex Sandro, e vence 56% dos duelos, diante de 49% do companheiro. Também comete menos faltas: 0,8 por partida contra 1,4.

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Alex leva vantagem nas interceptações, com 0,8 por jogo contra 0,5 de Ayrton. No Brasileirão, também tem maior participação: são 16 jogos, sendo 15 como titular, e 1.244 minutos. Ayrton disputou 11 partidas, seis como titular, e esteve em campo por 581 minutos.

Os problemas físicos de Alex Sandro abriram espaço para o companheiro. Ayrton Lucas aproveitou as oportunidades e recebeu elogios de Leoardo Jardim depois do triunfo do Flamengo por 2 a 0 sobre o Vitória, no último domingo (9).

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— Eu falo com ele que tem condições formidáveis. Eu treinei alguns dos melhores laterais do mundo e é formidável. Fechei o vestiário e dei parabéns para ele. Fez um grande jogo. Ele tem qualidades para fazer um futebol de alto nível, é rápido, é bom tecnicamente, tem bom jogo aéreo. Tem condições para fazer. Às vezes não via tão bem. Queria ver mais vezes esse Ayrton no Flamengo. Esse jogador pode nos ajudar muito no que são os nossos objetivos.

A declaração indica que Ayrton Lucas passou a ser uma opção considerada pelo treinador, não apenas como substituto de Alex Sandro. Os números da temporada reforçam a possibilidade de uma disputa mais equilibrada na posição no Flamengo.

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Alex Sandro e Ayrton Lucas em ação pelo Flamengo (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

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