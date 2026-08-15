Fluminense inicia era pós-Zubeldía com 'guerra' interna Tricolor entre em campo contra o Palmeiras neste sábado (15)

O Fluminense entra em campo pela primeira vez após a demissão de Luis Zubeldía neste sábado (15), contra o Palmeiras, pelo Brasileirão. Comandado pelo auxiliar da comissão permanente — Marcão, o Tricolor terá uma "guerra" interna para definir quem vai ser a dupla do capitão Thiago Silva na zaga.

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Liderança dentro e fora de campo, Thiago Silva é titular incontestável, mas a posição ao lado do monstro está em aberto. Na chegada do capitão, havia poucas dúvidas de que Freytes seria o escolhido natural. Afinal, o argentino era o defensor com maior minutagem do elenco e jogava pelo lado esquerdo.

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No entanto, o camisa 22 se recupera de lesão e viu Ignácio fazer grandes jogos e gols salvadores na sua ausência. Além disso, Freytes também terá que lidar com a concorrência de um Millán cada vez mais adaptado ao futebol brasileiro. O colombiano, no entanto, também está retornando de lesão.

Nesta corrida pela titularidade, Freytes e Millán levam vantagem por serem canhotos e jogarem pelo lado esquerdo. Thiago joga nos dois lados, mas é natural que se sinta mais confortável com a perna boa para fora. Além disso, os dois gringos têm bom passe longo, característica bastante utilizada pelo Fluminense na atual temporada.

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Pela liderança e influência de Thiago Silva na parte defensiva e ofensiva do Fluminense, é natural que o capitão tenha peso na decisão do seu companheiro de zaga. Marcão tem ótima relação com Thiago e certamente a preferência do capitão vai pesar. Além dos três, Jemmes e Igor Rabello correm por fora.

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Marcão assume comando do Fluminense após queda de Zubeldía

Após o pedido de demissão de Zubeldía, o Marcão foi designado interinamente pela décima vez para a função de treinador do Fluminense. A experiência como interino tornou Marcão uma figura de confiança da diretoria do Fluminense. O profissional foi nomeado auxiliar-permanente em 2019, ao retornar ao clube, e tem moral internamente.

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A primeira vez de Marcão como técnico interino do Fluminense foi em fevereiro de 2016, quando substituiu Eduardo Batista. Desde então, ele esteve à frente do time em diferentes momentos de transição, sempre assumindo a equipe em momentos de pressão após saídas de treinadores.

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