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Wesley tenta convencer ex-Palmeiras a ir para Roma, diz jornal

Roma volta a demonstrar interesse por Endrick

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
06/10/2026 10:32
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Lateral-direito da Seleção Brasileira conversou com Endrick, diz jornal (Foto: Reprodução/Wesleyfranca03_)
Lateral-direito da Seleção Brasileira conversou com Endrick, diz jornal (Foto: Reprodução/Wesleyfranca03_)

Wesley entrou de vez na campanha da Roma por Endrick, ex-Palmeiras. O lateral, que defende o clube italiano e a seleção brasileira, tenta convencer o atacante a se transferir para a capital italiana na janela de janeiro, segundo o jornal Corriere dello Sport.

Anteriormente, a equipe italiana já havia manifestado interesse no atacante brasileiro, no entanto, não houve nenhum andamento nas conversas para a chegada do camisa 9.

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Wesley conversa com Endrick, ex-Palmeiras, diz jornal europeu

A Roma intensificou as conversas para contar com Endrick, hoje no Real Madrid, e tem a ajuda de Wesley nos bastidores. De acordo com o Corriere dello Sport, o brasileiro enviou mensagens ao atacante dizendo que gostaria de recebê-lo em Roma e dividir o vestiário com ele.

O contato entre os dois não teria sido articulado pela direção do clube. Segundo o jornal italiano, a troca de mensagens foi espontânea e reforça a amizade construída na seleção brasileira e em momentos difíceis da carreira de ambos. O veículo afirma que o ex-Palmeiras foi um dos primeiros a falar com Wesley após a lesão que tirou o lateral da última Copa do Mundo.

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As próximas semanas devem abrir novas oportunidades de conversa entre os jogadores. O portal italiano cita o duelo entre Roma e Real Madrid, no dia 14 de outubro, no Estádio Olímpico, pela Champions League.

Outra chance apontada é a próxima Data Fifa, com compromissos do Brasil em Singapura. A seleção enfrenta o Japão e a equipe local nos dias 14 e 17 de novembro, e o jornal afirma que Wesley pode aproveitar o período para voltar a falar com Endrick sobre a possibilidade de ir para a Roma.

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Endrick vive um início de temporada com pouco espaço no Real Madrid, o que alimenta a ideia de uma saída. O camisa 9 somou apenas quatro minutos em campo e avalia com a família um novo empréstimo.

Wesley tenta convencer ex-Palmeiras a ir para Roma (Foto: Reprodução/Wesleyfranca03_)
Wesley tenta convencer ex-Palmeiras a ir para Roma (Foto: Reprodução/Wesleyfranca03_)

Empréstimo é o caminho, mas modelo ainda está em discussão

O Real Madrid aceitaria liberar Endrick apenas por empréstimo, segundo o jornal italiano. A publicação afirma que Florentino Pérez não quer vender o atacante neste momento e trabalha com a ideia de cedê-lo para ganhar minutos.

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A Roma tenta negociar um formato com opção de compra e cláusula de recompra. O clube italiano discute uma estrutura que inclua direito de compra ao fim do empréstimo, com possibilidade de o Real reverter a operação depois.

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A concorrência existe e inclui o Milan, mas a Roma teria avançado mais nas conversas. O clube da capital foi o que mais trabalhou até agora, tanto com o estafe do jogador quanto com o Real Madrid.

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Wesley já havia falado anteriormente, de maneira pública, sobre a vontade de ver Endrick na Roma. Durante a pré-temporada no Reino Unido, o lateral disse:

— É óbvio que eu gostaria muito se ele viesse para a Roma, mas é ele quem decide o que é melhor para o futuro. Eu gostaria de ver muitos brasileiros aqui, há vários que poderiam nos ajudar, mas, no fim, é sempre o diretor esportivo que decide. De qualquer forma, se ele viesse, eu ficaria muito feliz - afirmou o lateral-direito.

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