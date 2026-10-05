Com Endrick, Estêvão e Rayan, veja os finalistas do Golden Boy 2026
Atacantes brasileiros ficam entre os maiores candidatos ao prêmio de melhor jogador sub-21 da temporada na Europa
O Tuttosport divulgou nesta segunda-feira (5) a lista com os 25 finalistas do Golden Boy 2026, prêmio concedido ao melhor jogador sub-21 de um clube europeu. Entre os nomes selecionados estão três brasileiros: Endrick, do Real Madrid, Estêvão, do Chelsea, e Rayan, do Bournemouth.
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O prêmio deste ano é referente à temporada 2025/26 na Europa. A cerimônia acontecerá em Veneza, na Itália, mas o Tuttosport ainda não informou a data do evento.
Brasileiros entre os finalistas
Endrick, Estêvão e Rayan chegaram à fase final depois de aparecerem na lista inicial de 100 jogadores, divulgada pelo jornal italiano em maio.
Além do trio, outros quatro brasileiros estavam entre os indicados na primeira relação: Kauã Elias, do Shakhtar Donetsk; Souza, do Tottenham; William Gomes, do Porto; e Vitor Reis, do Manchester City.
Barcelona é o clube com mais indicados
Entre os 25 finalistas estão nomes já conhecidos no futebol internacional, como o zagueiro espanhol Pau Cubarsí, do Barcelona, o volante francês Warren Zaïre-Emery, do Paris Saint-Germain, e o atacante Yan Diomande, do Real Madrid.
O Barcelona é o clube com mais jogadores na lista, com três representantes: Cubarsí, Marc Bernal e Xavi Espart.
A Inglaterra tem oito finalistas, enquanto a Espanha aparece com seis. A Alemanha conta com cinco representantes, a Itália com três, a França com um e Portugal com dois.
Lista dos 25 finalistas
Premier League
- Ayoub Bouaddi — Manchester City
- Estêvão — Chelsea
- Júnior Kroupi — Bournemouth
- Luka Vušković — Brighton
- Rayan — Bournemouth
- Myles Lewis-Skelly — Arsenal
- Jorrel Hato — Chelsea
- Charalampos Kostoulas — Brighton
La Liga
- Pau Cubarsí — Barcelona
- Yan Diomande — Real Madrid
- Marc Bernal — Barcelona
- Endrick — Real Madrid
- Jon Martín — Real Sociedad
- Xavi Espart — Barcelona
Bundesliga
- Lennart Karl — Bayern de Munique
- Said El Mala — Colônia
- Konstantinos Karetsas — Borussia Dortmund
- Finn Jeltsch — Stuttgart
- Jobe Jado — Borussia Dortmund
Serie A
- Kenan Yıldız — Juventus
- Franco Mastantuono — Fiorentina
- Rodrigo Mora — Roma
Ligue 1
- Warren Zaïre-Emery — Paris Saint-Germain
Liga Portuguesa
- Vitor Froholdt — Porto
- Gianluca Prestianni — Benfica
Brasil tem dois vencedores
O Brasil já teve dois vencedores do Golden Boy. O meio-campista Anderson levou o prêmio em 2008, enquanto o atacante Alexandre Pato foi eleito em 2009.
O último vencedor foi o francês Desiré Doué, do Paris Saint-Germain.
Vencedores do Golden Boy
- 2025: Desiré Doué
- 2024: Lamine Yamal
- 2023: Jude Bellingham
- 2022: Gavi
- 2021: Pedri
- 2020: Erling Haaland
- 2019: João Félix
- 2018: Matthijs de Ligt
- 2017: Kylian Mbappé
- 2016: Renato Sanches
- 2015: Anthony Martial
- 2014: Raheem Sterling
- 2013: Paul Pogba
- 2012: Isco
- 2011: Mario Götze
- 2010: Mario Balotelli
- 2009: Alexandre Pato
- 2008: Anderson
- 2007: Sergio Agüero
- 2006: Cesc Fàbregas
- 2005: Lionel Messi
- 2004: Wayne Rooney
- 2003: Rafael van der Vaart
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