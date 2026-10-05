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Com Endrick, Estêvão e Rayan, veja os finalistas do Golden Boy 2026

Atacantes brasileiros ficam entre os maiores candidatos ao prêmio de melhor jogador sub-21 da temporada na Europa

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
05/10/2026 14:09
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Atuação de Endrick repercute na imprensa espanhola (Foto: X/@realmadrid)
Endrick em ação pelo Real Madrid (Foto: X/@realmadrid)

O Tuttosport divulgou nesta segunda-feira (5) a lista com os 25 finalistas do Golden Boy 2026, prêmio concedido ao melhor jogador sub-21 de um clube europeu. Entre os nomes selecionados estão três brasileiros: Endrick, do Real Madrid, Estêvão, do Chelsea, e Rayan, do Bournemouth.

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O prêmio deste ano é referente à temporada 2025/26 na Europa. A cerimônia acontecerá em Veneza, na Itália, mas o Tuttosport ainda não informou a data do evento.

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Brasileiros entre os finalistas

Endrick, Estêvão e Rayan chegaram à fase final depois de aparecerem na lista inicial de 100 jogadores, divulgada pelo jornal italiano em maio.

Além do trio, outros quatro brasileiros estavam entre os indicados na primeira relação: Kauã Elias, do Shakhtar Donetsk; Souza, do Tottenham; William Gomes, do Porto; e Vitor Reis, do Manchester City.

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Vitor Reis, ex-Palmeiras, foi titular contra o Wydad Casablanca no Mundial de Clubes (Foto: David Ramos/Getty Images via AFP)
Vitor Reis em ação pelo Manchester City (Foto: David Ramos/Getty Images via AFP)

Barcelona é o clube com mais indicados

Entre os 25 finalistas estão nomes já conhecidos no futebol internacional, como o zagueiro espanhol Pau Cubarsí, do Barcelona, o volante francês Warren Zaïre-Emery, do Paris Saint-Germain, e o atacante Yan Diomande, do Real Madrid.

O Barcelona é o clube com mais jogadores na lista, com três representantes: Cubarsí, Marc Bernal e Xavi Espart.

A Inglaterra tem oito finalistas, enquanto a Espanha aparece com seis. A Alemanha conta com cinco representantes, a Itália com três, a França com um e Portugal com dois.

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Pau Cubarsí em ação pela Espanha na Copa do Mundo 2026
Pau Cubarsí em ação pela Espanha na Copa do Mundo 2026 (Foto: CARL DE SOUZA/AFP)

Lista dos 25 finalistas

Premier League

  • Ayoub Bouaddi — Manchester City
  • Estêvão — Chelsea
  • Júnior Kroupi — Bournemouth
  • Luka Vušković — Brighton
  • Rayan — Bournemouth
  • Myles Lewis-Skelly — Arsenal
  • Jorrel Hato — Chelsea
  • Charalampos Kostoulas — Brighton
Estêvão, do Chelsea, e Rayan, do Bournemouth, foram indicados ao Golden Boy 2026 (Fotos: Reprodução/Instagram)
Estêvão, do Chelsea, e Rayan, do Bournemouth, foram indicados ao Golden Boy 2026 (Fotos: Reprodução/Instagram)

La Liga

  • Pau Cubarsí — Barcelona
  • Yan Diomande — Real Madrid
  • Marc Bernal — Barcelona
  • Endrick — Real Madrid
  • Jon Martín — Real Sociedad
  • Xavi Espart — Barcelona

Bundesliga

  1. Lennart Karl — Bayern de Munique
  2. Said El Mala — Colônia
  3. Konstantinos Karetsas — Borussia Dortmund
  4. Finn Jeltsch — Stuttgart
  5. Jobe Jado — Borussia Dortmund

Serie A

  • Kenan Yıldız — Juventus
  • Franco Mastantuono — Fiorentina
  • Rodrigo Mora — Roma
Mastantuono em ação pela Fiorentina
Mastantuono comemorando o hat-trick marcado com a camisa da Fiorentina (Foto: Reprodução)

Ligue 1

  • Warren Zaïre-Emery — Paris Saint-Germain

Liga Portuguesa

  1. Vitor Froholdt — Porto
  2. Gianluca Prestianni — Benfica

Brasil tem dois vencedores

O Brasil já teve dois vencedores do Golden Boy. O meio-campista Anderson levou o prêmio em 2008, enquanto o atacante Alexandre Pato foi eleito em 2009.

O último vencedor foi o francês Desiré Doué, do Paris Saint-Germain.

Vencedores do Golden Boy

  • 2025: Desiré Doué
  • 2024: Lamine Yamal
  • 2023: Jude Bellingham
  • 2022: Gavi
  • 2021: Pedri
  • 2020: Erling Haaland
  • 2019: João Félix
  • 2018: Matthijs de Ligt
  • 2017: Kylian Mbappé
  • 2016: Renato Sanches
  • 2015: Anthony Martial
  • 2014: Raheem Sterling
  • 2013: Paul Pogba
  • 2012: Isco
  • 2011: Mario Götze
  • 2010: Mario Balotelli
  • 2009: Alexandre Pato
  • 2008: Anderson
  • 2007: Sergio Agüero
  • 2006: Cesc Fàbregas
  • 2005: Lionel Messi
  • 2004: Wayne Rooney
  • 2003: Rafael van der Vaart
Doué comemorando gol no duelo entre PSG e Liverpool (Foto: Franck Fife/AFP)
Doué comemorando gol no duelo entre PSG e Liverpool (Foto: Franck Fife/AFP)

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