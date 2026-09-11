Mbappé reage sobre o apelido de 'ditador' e revela incômodo

Kylian Mbappé comentou o apelido de "ditador" que passou a receber de alguns torcedores nas redes sociais. Em trecho da entrevista concedida à France Football nesta sexta-feira (11), o atacante do Real Madrid reconheceu que a situação pode parecer engraçada em alguns contextos, mas afirmou que a comparação também tem um lado que considera preocupante.

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Mbappé explicou que entende a origem das brincadeiras, mas demonstrou incômodo com a associação a figuras históricas responsáveis por regimes marcados por violência e mortes. Para o francês, a utilização desse tipo de referência nas redes sociais também revela falta de consciência sobre o peso de determinadas comparações.

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— É parcialmente engraçado porque dá a impressão de que, para alguns, é apenas uma piada. Mas também tem seu lado menos engraçado, porque sabemos o estrago que esse tipo de gente causou ao longo da história — afirmou Mbappé.

O atacante ressaltou que nunca fez nada que justificasse uma comparação desse tipo e classificou a situação como uma mistura de brincadeira e falta de percepção sobre o significado histórico do termo.

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— Ser comparado a pessoas que assassinam outras, ou que fizeram milhões e milhões de pessoas infelizes... Acho que nunca fiz nada parecido na minha vida — completou.

Mbappé cita brincadeiras de Dembélé

Na entrevista, Mbappé também explicou que Ousmane Dembélé encara a situação de maneira diferente. Segundo o atacante do Real Madrid, o jogador do Paris Saint-Germain viu as brincadeiras nas redes sociais e passou a fazer piadas com o assunto.

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Dembélé chegou a chamar Mbappé, em tom de brincadeira, de Mobutu, em referência a Mobutu Sese Seko, que governou o então Zaire, atual República Democrática do Congo, por 25 anos.

Foto utilizada em memes de Mbappé como ditador (Foto: Reprodução)

Francês se coloca entre candidatos à Bola de Ouro

Em uma mudança de tom na entrevista, Mbappé também falou sobre a disputa pela Bola de Ouro. O atacante do Real Madrid afirmou, de forma descontraída, que votaria nele mesmo e revelou acreditar que tem condições de conquistar o prêmio nesta temporada.

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Entre os argumentos apresentados pelo francês está o desempenho em Copas do Mundo. Mbappé destacou o fato de ser o maior artilheiro da história do torneio, à frente de grandes lendas do futebol.

Mbappé comemora gol da França contra Inglaterra na Copa (Foto: CHANDAN KHANNA/AFP)

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