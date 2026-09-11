Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Mbappé reage sobre o apelido de 'ditador' e revela incômodo

Atacante do Real Madrid falou sobre as brincadeiras nas redes

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
11/09/2026 14:15
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porNathalia Gomes,
Favorite o Lance! no Google
Mbappé comemora 3º gol marcado pelo Real Madrid sobre a Real Sociedad, pela La Liga
Mbappé comemora 3º gol marcado pelo Real Madrid sobre a Real Sociedad, pela La Liga (Foto: Thomas Coex/AFP)

Kylian Mbappé comentou o apelido de "ditador" que passou a receber de alguns torcedores nas redes sociais. Em trecho da entrevista concedida à France Football nesta sexta-feira (11), o atacante do Real Madrid reconheceu que a situação pode parecer engraçada em alguns contextos, mas afirmou que a comparação também tem um lado que considera preocupante.

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

Mbappé explicou que entende a origem das brincadeiras, mas demonstrou incômodo com a associação a figuras históricas responsáveis por regimes marcados por violência e mortes. Para o francês, a utilização desse tipo de referência nas redes sociais também revela falta de consciência sobre o peso de determinadas comparações.

continua após a publicidade

— É parcialmente engraçado porque dá a impressão de que, para alguns, é apenas uma piada. Mas também tem seu lado menos engraçado, porque sabemos o estrago que esse tipo de gente causou ao longo da história — afirmou Mbappé.

O atacante ressaltou que nunca fez nada que justificasse uma comparação desse tipo e classificou a situação como uma mistura de brincadeira e falta de percepção sobre o significado histórico do termo.

continua após a publicidade

— Ser comparado a pessoas que assassinam outras, ou que fizeram milhões e milhões de pessoas infelizes... Acho que nunca fiz nada parecido na minha vida — completou.

Mbappé cita brincadeiras de Dembélé

Na entrevista, Mbappé também explicou que Ousmane Dembélé encara a situação de maneira diferente. Segundo o atacante do Real Madrid, o jogador do Paris Saint-Germain viu as brincadeiras nas redes sociais e passou a fazer piadas com o assunto.

continua após a publicidade

Dembélé chegou a chamar Mbappé, em tom de brincadeira, de Mobutu, em referência a Mobutu Sese Seko, que governou o então Zaire, atual República Democrática do Congo, por 25 anos.

Mbappé ditador
Foto utilizada em memes de Mbappé como ditador (Foto: Reprodução)

Francês se coloca entre candidatos à Bola de Ouro

Em uma mudança de tom na entrevista, Mbappé também falou sobre a disputa pela Bola de Ouro. O atacante do Real Madrid afirmou, de forma descontraída, que votaria nele mesmo e revelou acreditar que tem condições de conquistar o prêmio nesta temporada.

continua após a publicidade

Entre os argumentos apresentados pelo francês está o desempenho em Copas do Mundo. Mbappé destacou o fato de ser o maior artilheiro da história do torneio, à frente de grandes lendas do futebol.

Mbappé comemorando gol na Copa
Mbappé comemora gol da França contra Inglaterra na Copa (Foto: CHANDAN KHANNA/AFP)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

Tudo sobre
Sugerida para você!
São Paulo venceu o confronto de volta contra o Bolívar por 3 a 1 (Foto: Rubens Chiri e Paulo Pinto/Saopaulofc.net)

São Paulo

São Paulo recebe mais de R$ 110 mil em multa por ocorrências contra o Bolívar

Há 2 horas
La Liga 2026/2027 - Sevilla x Valencia

Onde Assistir

Sevilla x Valencia: odds, horário e onde assistir hoje

Há 2 horas
Zagueiro esteve presente nos títulos de 2019 conquistados pelo Rubro-Negro (Foto: Reprodução/X)

Flamengo

Ex-Flamengo comemora primeiro gol em novo time, e torcedores reagem

Há 3 horas
Igor Paixão na vitória do Marseille em cima do Ajax

Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (11/09/2026)

Há 8 horas
James Rodríguez em ação contra a Argentina pelas Eliminatórias (Foto: Luis Robayo/AFP)

Futebol Internacional

James Rodríguez volta a jogar na Colômbia após 19 anos; veja clube

Há 15 horas
O meio-campista alemão do Bayern de Munique, camisa 10, Jamal Musiala (C), é parabenizado após marcar um gol durante a partida da Liga dos Campeões da UEFA entre FC Bayern de Munique e Bodo/Glimt, no Estádio Allianz Arena, em Munique, em 10 de setembro de 2026

Futebol Internacional

Bayern de Munique goleia Bodo/Glimt por 5 a 0 na Champions League

Há 20 horas
Mais LANCE!
O atacante brasileiro número 10 do Manchester United, Matheus Cunha, comemora o primeiro gol da equipe durante a partida da Liga dos Campeões da UEFA entre Manchester United e Sabah FK, no Old Trafford, em Manchester, noroeste da Inglaterra, em 10 de setembro de 2026

Com gol de Matheus Cunha, United atropela novato na Champions League

Raphinha celebra o belo gol marcado pelo Barcelona sobre o Feyenoord pela Champions

Nem Messi: Raphinha alcança feito que não ocorria no Barcelona há 68 anos

Rafael Navarro comemora gol pelo St. Louis City na MLS

Ex-Botafogo e Palmeiras marca dois em estreia como titular na MLS

Luiz Henrique em ação pela Seleção Brasileira (Reprodução: Luiz Henrique)

Boto esclarece novela envolvendo negociação entre Flamengo e Luiz Henrique

Julián Álvarez em ação no duelo entre Atlético de Madrid e Villarreal

Deco abre o jogo sobre tentativa do Barcelona por Julián Álvarez

Giay, do Palmeiras, comemora seu gol contra a LDU pela Libertadores

Espanhóis repercutem vitória do Palmeiras na Libertadores: 'Agridoce'

Endrick fez gol no amistoso entre Real Madrid e Fiorentina

Com aval de Mourinho, Endrick define futuro no Real Madrid

Gabigol na partida entre Santos x Atlético-MG, jogo de ida pela quartas de final da Copa Sul-Americana (Foto: Carlos Torres/Agencia Enquadrar/Folhapress)

Gabigol critica gramado da Vila após vitória do Santos: 'Não está bom'

Real Madrid x Borussia Dortmund - Final da Champions League - Vini Jr

Irmão de Jenni Hermoso diz que Vini Jr ganharia a Bola de Ouro em 2024

Mauro Júnior em ação pelo PSV Eindhoven

Conheça Mauro Júnior, destaque do PSV e novo nome da Seleção Brasileira

Confronto terminou empatado em 1 a 1 (Foto: Pool Pelaez Burga/DiaEsportivo/Folhapress)

Jornal argentino compara Corinthians a rival brasileiro

Jogadores do Bayern comemoram gol

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (10/09/2026)

Carlo Ancelotti anunciou a primeira convocação do novo ciclo e conversou com a imprensa

Raio-x dos convocados da Seleção: saiba idade, números e mais