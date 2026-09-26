Veja gols de México x Colômbia em amistoso internacional
Equipes se enfrentam neste sábado (26)
México e Colômbia estão se enfrentando neste sábado (26), em amistoso internacional realizado no M&T Bank Stadium, em Baltimore, nos Estados Unidos. O confronto marca o início de um novo ciclo para as duas seleções, que já pensam na preparação para a Copa do Mundo de 2030.
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A Colômbia saiu na frente aos 9 minutos do primeiro tempo, Luis Suárez aproveitou cruzamento na área e cabeceou de muito perto para abrir o placar: México 0 x 1 Colômbia.
Aos 9 minutos da primeira etapa, o atacante colombiano apareceu livre na área após cruzamento e cabeceou para o fundo das redes, colocando a Colômbia em vantagem no início da partida.
Veja o gol:
O México começa uma nova etapa sob o comando de Rafa Márquez. A equipe busca aproveitar os amistosos para testar jogadores e definir a base para o próximo ciclo.
A Colômbia também utiliza o período para promover mudanças no elenco, a equipe não conta mais com James Rodríguez, que anunciou sua aposentadoria da seleção.
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