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Veja gols de México x Colômbia em amistoso internacional

Equipes se enfrentam neste sábado (26)

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
26/09/2026 22:32
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Jhon Arias, do Palmeiras, em ação pela Colômbia
Jhon Arias, do Palmeiras, em ação pela Colômbia (Foto: Alex Cruz/Folhapress)

México e Colômbia estão se enfrentando neste sábado (26), em amistoso internacional realizado no M&T Bank Stadium, em Baltimore, nos Estados Unidos. O confronto marca o início de um novo ciclo para as duas seleções, que já pensam na preparação para a Copa do Mundo de 2030.

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A Colômbia saiu na frente aos 9 minutos do primeiro tempo, Luis Suárez aproveitou cruzamento na área e cabeceou de muito perto para abrir o placar: México 0 x 1 Colômbia.

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Aos 9 minutos da primeira etapa, o atacante colombiano apareceu livre na área após cruzamento e cabeceou para o fundo das redes, colocando a Colômbia em vantagem no início da partida.

Veja o gol:

O México começa uma nova etapa sob o comando de Rafa Márquez. A equipe busca aproveitar os amistosos para testar jogadores e definir a base para o próximo ciclo.

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A Colômbia também utiliza o período para promover mudanças no elenco, a equipe não conta mais com James Rodríguez, que anunciou sua aposentadoria da seleção.

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