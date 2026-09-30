Endrick ficou muito perto de deixar o Real Madrid na última janela de transferências, segundo o jornal espanhol "Diario AS". O brasileiro chegou a ter um empréstimo encaminhado com a Roma, mas uma conversa com José Mourinho mudou os rumos da negociação e fez o atacante permanecer em Madri. Mesmo após a decisão, uma nova saída não está descartada para a janela de inverno.

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A situação de Endrick chama atenção principalmente pelo pouco espaço que o jogador encontrou no começo da temporada. Nas primeiras oito rodadas de La Liga, o brasileiro participou de apenas uma partida e ficou quatro minutos em campo, diante do Elche. Uma lesão na pré-temporada o afastou dos quatro primeiros compromissos, mas ele também foi relacionado para os quatro jogos seguintes sem ganhar uma sequência.

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Roma chegou perto de fechar com Endrick

De acordo com o AS, Endrick recebeu propostas de diferentes clubes durante a janela de verão. A Roma foi a alternativa que mais interessou ao atacante, e as negociações pelo empréstimo avançaram até ficarem próximas de um acordo.

A equipe italiana aparecia como uma opção atrativa pela possibilidade de disputar a Champions League e pela perspectiva de Endrick receber mais minutos. O brasileiro, porém, decidiu continuar no Real Madrid depois de uma conversa com Mourinho.

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Endrick durante amistoso da Seleção Brasileira, na última sexta-feira (25) - (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

O treinador português pediu que o atacante permanecesse no elenco e afirmou contar com ele. Endrick aceitou o pedido, principalmente porque ainda pretende conquistar espaço no clube espanhol, onde sempre teve o objetivo de se firmar.

O Aston Villa também havia avançado nas conversas para contratar o brasileiro por empréstimo. A Roma, contudo, era apontada como a alternativa mais interessante para o jogador.

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Futuro de Endrick continua em aberto

A permanência no Real Madrid não significa que Endrick tenha descartado definitivamente uma transferência. Segundo o jornal espanhol, o atacante pretende observar como será sua participação na primeira parte da temporada antes de tomar uma nova decisão.

Caso não consiga conquistar mais espaço, uma saída na janela de inverno continua sendo uma possibilidade. A Roma permanece interessada, enquanto outros clubes europeus também acompanham a situação do brasileiro.

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O momento vivido por Endrick na Seleção Brasileira reforça o contraste com sua utilização no Real Madrid. Convocado por Carlo Ancelotti, o atacante foi titular no primeiro amistoso contra a Austrália e marcou um gol que acabou anulado. No segundo duelo, entrou no intervalo e deu uma assistência.

O brasileiro também chega ao início desta temporada depois de uma experiência positiva por empréstimo. Em 21 partidas disputadas no segundo turno do campeonato francês, marcou oito gols e deu cinco assistências. O desempenho contribuiu para sua convocação para a Seleção Brasileira para a Copa do Mundo.

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Mourinho mantém aposta no brasileiro

Mourinho vê Endrick como uma opção que pode exercer diferentes funções no ataque. Além de atuar como centroavante, o jogador também pode aparecer pela ponta direita, posição em que já atuou anteriormente.

O Real Madrid acompanha de perto a situação e apoia a decisão do treinador de mantê-lo no elenco. O clube pagou 35 milhões de euros em valores fixos pela contratação do brasileiro, com outros 25 milhões de euros previstos em bônus. Considerando também comissões, salários, bônus e impostos, o investimento total já supera 80 milhões de euros.

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