Vojvoda quebra silêncio após demissão do Racing

O ex-Santos, Fortaleza e agora Racing, Juan Pablo Vojvoda, falou pela primeira vez após deixar o comando do time argentino. O técnico foi demitido na segunda-feira (28), um dia depois da derrota por 3 a 2 para o Boca Juniors, pelas quartas de final da Copa Argentina. Em entrevista à DSPORTS Radio, Vojvoda afirmou que se sentia firme no cargo, mas compreendeu a decisão da diretoria.

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Vojvoda entende decisão da diretoria

Em entrevista à rádio argentina, Vojvoda confirmou que confiava na sua permanência no cargo mesmo com a derrota para o Boca Juniors, mas compreende a decisão da diretoria:

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— Foi uma decisão do clube, eu a aceitei. Eles também têm sua voz e a decisão. Sou um funcionário. Eu estava firme, mas entendia a situação. Não vou ser um obstáculo para o Racing — disse o técnico.

O técnico argentino também contou detalhes da conversa com Diego Milito, ex-jogador e atual presidente do Racing:

— Foi uma conversa muito simples com Diego Milito, com um trato muito cordial, de duas pessoas que estavam magoadas. Ele me disse que os resultados não estão sendo alcançados e que iam ter que dar uma reviravolta nisso. Eu aceitei isso. Não há muito mais a dizer - completou o ex-comandante do Racing.

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Por fim, Vojvoda também falou sobre a relação entre resultados e processos dentro de um trabalho. Para o treinador, embora os resultados sejam relevantes, nem sempre eles representam todo o processo desenvolvido internamente.

— A justiça está nos resultados, quando talvez devesse estar mais nos processos. Qualquer processo sem resultados é difícil de sustentar. Eu estive em uma instituição que me tratou bem, com pessoas que me respeitaram, com torcedores que em alguns momentos manifestaram seu descontentamento e que em outros senti o apoio deles.

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Vojvoda durante treino pelo Racing (Foto: Divulgação)

Breve passagem pelo Racing

A passagem de Vojvoda pelo Racing foi curta. Contratado em junho deste ano, o argentino comandou a equipe em 13 partidas, com quatro vitórias, dois empates e sete derrotas, aproveitamento de 35,9%. A eliminação nas quartas de final da Copa Argentina, diante do Boca Juniors, pesou para a saída.

O Racing chegou a abrir 2 a 0 no segundo tempo, mas sofreu a virada por 3 a 2. Enner Valencia, ex-Internacional, entrou no decorrer da partida e marcou os três gols do Boca em pouco mais de 20 minutos. O confronto foi disputado no Estádio Gigante de Arroyito, em Rosario.

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➡️Vojvoda é demitido do Racing após eliminação na Copa da Argentina