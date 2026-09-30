O Manchester City foi informado em julho de que um painel independente havia considerado o clube culpado pela maioria das acusações de irregularidades financeiras apresentadas pela Premier League. Segundo a "ESPN", mesmo após tomar conhecimento do veredito, a equipe inglesa manteve uma postura agressiva no mercado de transferências e fechou sete contratações por mais de 450 milhões de libras.

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A informação sobre a condenação foi divulgada publicamente na sexta-feira, mas os dirigentes do City já tinham recebido as conclusões do painel durante o mês de julho. Mesmo com o conhecimento do caso, o clube fez algumas das maiores negociações de sua história nesta janela, incluindo as chegadas de Elliot Anderson e Enzo Fernández.

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O caso envolve 115 acusações apresentadas pela Premier League, relacionadas a supostas violações das regras financeiras entre 2009 e 2018. Segundo o "The Athletic", o painel independente considerou o Manchester City culpado em 114 delas. O processo, porém, ainda não foi encerrado, e o clube mantém sua posição de inocência.

City gastou mais de 450 milhões de libras na janela

O Manchester City fez quatro das seis contratações mais caras de sua história durante a atual janela de transferências. O clube chegou a quebrar duas vezes o próprio recorde de compra de um jogador, primeiro com Elliot Anderson, contratado junto ao Nottingham Forest por 116 milhões de libras, e depois com Enzo Fernández, que deixou o Chelsea por 125 milhões de libras, valor recorde britânico.

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De acordo com as fontes ouvidas pela ESPN, o acordo por Anderson foi fechado antes de o Manchester City receber o resultado do painel. O contrato foi acertado em 2 de julho e assinado oficialmente no dia 23 daquele mês.

Já as demais movimentações ocorreram depois de os dirigentes terem conhecimento das conclusões do julgamento. Ao todo, sete jogadores chegaram ao Etihad Stadium em uma janela que ultrapassou a marca de 450 milhões de libras em investimentos.

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A ESPN procurou o Manchester City, mas o clube se recusou a comentar as informações. A Premier League também não se pronunciou sobre o assunto e afirmou que não comentaria um "processo privado e confidencial".

Haaland lamenta chance desperdiçada na vitória do Manchester City sobre o Bournemouth (Foto: Darren Staples/AFP)

O Manchester City mantém a contestação das acusações desde que a Premier League apresentou o caso, em fevereiro de 2023. O processo teve origem em uma investigação de quatro anos e foi analisado por um painel independente em uma audiência realizada entre setembro e dezembro de 2024, em Londres.

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As acusações abrangem um período de nove anos e envolvem, entre outros pontos, a alegação de que o clube não teria fornecido informações financeiras consideradas precisas pela Premier League. O City nega as irregularidades e já deixou claro que pretende recorrer de qualquer decisão desfavorável. Em comunicado, o clube afirmou:

– O processo da Premier League continua em andamento, com elementos importantes a serem concluídos e sujeito a estrita confidencialidade. Assim sendo, a posição do Manchester City FC permanece consistente com a declaração do clube de fevereiro de 2023 – informou o Manchester City.

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Na mesma nota, o clube afirmou que respeitou o processo legal ao longo dos oito anos de tramitação e declarou ter partido do princípio de que os órgãos da Premier League atuariam de forma independente, imparcial e justa.

A possível punição ainda não foi definida no material divulgado. Entre as sanções previstas estão multa, perda de pontos ou até expulsão da Premier League. O clube, por sua vez, está disposto a recorrer de qualquer veredito considerado desfavorável.

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