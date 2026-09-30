Alvo do Real Madrid, Bayern de Munique toma decisão sobre futuro de Olise
Além do clube merengue, outros gigantes europeus monitoraram o astro na última janela
O Bayern de Munique decidiu antecipar as conversas para renovar o contrato de Michael Olise e pretende iniciar as negociações após a próxima Data Fifa. A intenção da movimentação é blindar o astro francês do interesse de grandes clubes europeus. O jogador tem vínculo com o clube alemão até 2029 e é considerado uma das principais peças do elenco.
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A diretoria bávara pretende oferecer uma valorização salarial ao jogador como parte da estratégia para mantê-lo em Munique por mais tempo. Segundo o "Sport Bild", Olise recebe atualmente cerca de 13 milhões de euros brutos por temporada, e o Bayern trabalha com a possibilidade de elevar os vencimentos para uma faixa entre 16 e 18 milhões de euros anuais.
Bayern quer se proteger do interesse europeu
Embora o contrato de Olise ainda tenha duração até junho de 2029, o Bayern não pretende esperar que a situação se aproxime do fim do vínculo para discutir uma renovação. A intenção é reforçar a posição do clube diante das especulações que colocam o francês no radar de outras potências do continente.
Real Madrid e Liverpool são citados entre os clubes que acompanham a situação do atacante. Outras informações também apontam Barcelona e Manchester City como equipes interessadas no jogador.
A estratégia do Bayern é oferecer um novo contrato até 2032, com uma remuneração próxima à dos principais salários do elenco. Harry Kane e Jamal Musiala, por exemplo, são apontados pelo Sport Bild como jogadores que recebem cerca de 25 milhões de euros por ano.
O clube também pretende discutir uma possível cláusula de saída. Olise já tinha uma previsão desse tipo em seu contrato com o Crystal Palace, o que permitiu ao Bayern contratá-lo em 2024 por 53 milhões de euros. Atualmente, porém, o diretor esportivo Max Eberl afirmou que o vínculo do francês com o Bayern não possui uma cláusula de rescisão.
A movimentação da diretoria acontece após uma sequência de destaque do atacante. Aos 24 anos, Olise começou a temporada com quatro gols e duas assistências na Bundesliga, segundo o levantamento do Sport Bild. O desempenho também elevou sua valorização no mercado, com o site "Transfermarkt" apontando o francês como o jogador mais valioso da competição, com valor estimado em 170 milhões de euros.
Olise chegou ao Bayern em 2024, contratado justamente após se destacar pelo Crystal Palace. Desde então, passou a ocupar um espaço importante na equipe alemã e também ganhou protagonismo com a seleção francesa.
Na última segunda-feira, o atacante marcou o gol da vitória da França por 1 a 0 sobre a Bélgica. A atuação pela seleção reforçou o momento vivido pelo jogador, que agora está no centro dos planos do Bayern para os próximos anos.
O clube alemão já deixou claro que pretende definir a situação antes que o contrato entre em sua fase final. Em entrevista ao Sport Bild no início de setembro, Eberl estabeleceu o próximo verão europeu como prazo para que o Bayern tenha uma indicação mais clara sobre a disposição do francês em renovar.
– Devemos saber até o próximo verão se há uma tendência de renovação da parte dele ou não – afirmou o dirigente.
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