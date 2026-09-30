O técnico Luis De la Fuente, da seleção espanhola, defendeu o investimento nas categorias de base do futebol após ser questionado sobre a redução do limite de jogadores estrangeiros no Brasil.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) aprovou, junto aos clubes, uma proposta que reduz de nove para oito o número máximo de estrangeiros por partida no futebol brasileiro a partir de 2027. A meta é chegar a cinco atletas estrangeiros relacionados por partida, por equipe, no Brasil até 2030.

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— É importante ter uma formação e uma aposta clara em jovens em qualquer circunstância, não por obrigação. Precisam estar cientes de que o futuro está nas categorias de base. É preciso investir nelas, formá-los bem e dar oportunidades a eles. É o que fazemos na Espanha — afirmou De la Fuente.

Além da restrição de estrangeiros, a CBF determinou que os clubes inscrevam ao menos 20 jogadores com até 23 anos entre os 50 inscritos no Campeonato Brasileiro.

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Trajetória de De la Fuente nas categorias de base da Espanha

Em 2013, De la Fuente assumiu o comando da seleção espanhola sub-19 e conquistou o título do Campeonato Europeu da categoria. Na sequência, passou a treinar o sub-21, onde repetiu o feito continental.

Nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, o treinador conduziu o time olímpico espanhol até a medalha de prata. Daquele grupo, vários jogadores se tornaram peças do título mundial conquistado pela Espanha na Copa do Mundo de 2026, entre eles Unai Simón, Marc Cucurella, Fabián Ruiz, Rodri, Dani Olmo e Mikel Oyarzabal.

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