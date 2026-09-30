Uma situação rara definiu o segundo classificado do Grupo A da Copa do Golfo. Omã avançou às semifinais após vencer um sorteio contra o Iraque, depois de as duas seleções terminarem a fase de grupos rigorosamente empatadas nos critérios previstos pelo regulamento da competição. A decisão provocou a revolta do técnico iraquiano Graham Arnold, que defendeu a utilização do ranking da FIFA para definir a vaga.

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O desempate aconteceu após a última rodada, disputada nesta terça-feira (29). Enquanto a Arábia Saudita venceu o Iraque por 2 a 0, Omã derrotou o Kuwait por 3 a 1 e alcançou os mesmos quatro pontos do adversário. As duas seleções também estavam iguais nos principais critérios usados para separá-las, levando a organização a recorrer ao sorteio.

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A definição ocorreu em um hotel de Jeddah, na Arábia Saudita, e terminou com Omã ficando com a segunda vaga do grupo. A Arábia Saudita já havia garantido a liderança, com nove pontos.

Iraque e Omã empataram em todos os critérios

O equilíbrio entre as duas seleções foi absoluto. Iraque e Omã somaram quatro pontos, com uma vitória, um empate e uma derrota para cada lado. No confronto direto, houve empate por 1 a 1, enquanto ambas marcaram quatro gols e sofreram cinco durante a fase de grupos.

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Nem mesmo o critério disciplinar conseguiu desfazer a igualdade. As duas seleções receberam oito cartões amarelos e não tiveram nenhum jogador expulso durante a competição.

Omã se classificando por sorteio às semifinais da Copa do Golfo (Foto: Reprodução/X)

A igualdade permaneceu até os instantes finais da rodada. Omã chegou a ter uma vantagem no critério disciplinar durante a partida contra o Kuwait, mas Musab Al-Shaqsy recebeu cartão amarelo ao comemorar o terceiro gol da equipe, depois de tirar a camisa. Com isso, os dois times terminaram novamente empatados.

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Sem outro critério capaz de estabelecer a segunda colocação, a Federação da Copa do Golfo de Futebol realizou o sorteio para definir o classificado. Omã acabou escolhido e garantiu a vaga na semifinal.

Técnico do Iraque protesta contra decisão

Antes da definição, Graham Arnold questionou a utilização do sorteio. O treinador australiano argumentou que o ranking mundial da FIFA deveria ser utilizado para determinar o classificado, já que o Iraque ocupa uma posição superior à de Omã.

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– Temos de nos reger pelos regulamentos da FIFA. O nosso nível é superior ao de Omã e o nosso ranking é melhor. Se queremos ser justos, temos de seguir as regras. Vamos ver o que acontece, mas considero injusto não nos qualificarmos – disse Arnold, segundo o GOAL.

O Iraque aparece na 63ª colocação do ranking mundial da FIFA, enquanto Omã ocupa a 80ª posição. Na avaliação do treinador, essa diferença deveria ser considerada em caso de igualdade entre as equipes.

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A reclamação de Arnold, porém, não alterou a decisão. O regulamento específico da Copa do Golfo mantinha o sorteio como último critério de desempate, mesmo após a FIFA ter adotado o ranking de seleções em seus próprios regulamentos para determinadas competições.

Com a definição, Omã avançou ao lado da Arábia Saudita. A equipe enfrentará nas semifinais o vencedor do Grupo B, que será definido entre Qatar, Emirados Árabes Unidos, Iêmen e Bahrein.

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