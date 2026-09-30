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Atleta do Real Madrid tem mesma lesão que Paulinho, do Palmeiras

Zagueiro será operado na próxima quinta-feira (1)

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
30/09/2026 13:00
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Atleta tem previsão de retorno de dois a quatro meses (Foto: Reprodução/RaulAsencio17)
Atleta tem previsão de retorno de dois a quatro meses (Foto: Reprodução/RaulAsencio17)

O Real Madrid anunciou nesta quarta-feira (30) que o zagueiro Raúl Asencio será submetido a uma cirurgia por causa de uma fratura por estresse na tíbia da perna direita. O procedimento será realizado na quinta-feira (1º). O problema é semelhante ao enfrentado por Paulinho, do Palmeiras, que precisou passar por duas intervenções cirúrgicas na região.

Paulinho está sem jogar desde 26 de julho de 2026, quando foi titular na derrota do Palmeiras por 2 a 1 para o Atlético-MG, pelo Brasileirão. Na ocasião, sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo e, posteriormente, teve uma lesão no músculo adutor da coxa direita; quando estava próximo de retornar, sofreu uma nova lesão no tendão do adutor longo da mesma perna, no treino de 27 de agosto.

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Jovem do Real tem lesão idêntica à de Paulinho, do Palmeiras

Aos 23 anos, Asencio vinha convivendo com o problema na perna direita e, após meses de tratamento conservador, o Real Madrid decidiu pela cirurgia. A imprensa espanhola aponta que o defensor deve ficar afastado dos gramados por cerca de dois a quatro meses. O clube, porém, não divulgou oficialmente um prazo para o retorno do jogador.

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O caso de Paulinho teve início em 2024, quando o atacante ainda defendia o Atlético-MG. Naquele ano, ele foi diagnosticado com uma fratura por estresse na tíbia da perna direita e passou por uma cirurgia em dezembro para corrigir o problema. Após se transferir para o Palmeiras, o jogador voltou aos gramados, mas sentiu novamente dores na região conforme aumentou a carga de treinos e partidas.

Em 2025, Paulinho chegou a disputar a Copa do Mundo de Clubes pelo Palmeiras, mesmo convivendo com dores. Durante a competição, sofreu uma refratura no local e, após o torneio, precisou passar por uma segunda cirurgia, realizada em julho. O procedimento envolveu a fixação do osso com um implante resistente para suportar a carga exigida pelos treinos e jogos.

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Raul Asencio tem lesão parecida com a de Paulinho, do Palmeiras (Foto: Divulgação/Real Madrid CF)
Raul Asencio tem lesão parecida com a de Paulinho, do Palmeiras (Foto: Divulgação/Real Madrid CF)

Novo problema físico do craque do Verdão

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Paulinho conseguiu se recuperar do problema na tíbia e voltou a atuar pelo Palmeiras em 2026. Em maio, inclusive, marcou na vitória por 3 a 0 sobre o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, encerrando um período de 329 dias sem balançar as redes. A fratura por estresse, portanto, deixou de ser o problema que o afastava dos gramados.

Atualmente, o camisa 10 do Verdão se recupera de outro problema físico. Em agosto, o Palmeiras informou que o atacante sofreu uma lesão no tendão longo do adutor da coxa direita. A previsão inicial era de retorno depois da Data Fifa de setembro/outubro. O problema não tem relação com as duas cirurgias realizadas na tíbia.

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