Na estreia de Jorge Jesus no comando de Portugal, a seleção de Cristiano Ronaldo enfrentou o País de Gales pela primeira rodada da UEFA Nations League e venceu com gol de João Félix. Os atuais campeões jogaram em casa, no Estádio José Alvalade, e dividem o grupo com Noruega e Dinamarca, além do adversário desta quinta-feira (24).

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O único gol da partida foi marcado por João Félix, para Portugal. O camisa 11 recebeu passe de Nuno Mendes aos 22 minutos e, de fora da área, bateu de perna direita para abrir o placar.

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Veja o gol da partida:

João Félix abriu o placar contra País de Gales pela Liga das Nações (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Como foi o jogo entre Portugal e País de Gales?

A Seleção Portuguesa iniciou com o pé direito a defesa do título da Liga das Nações na edição 2026/27. Em partida válida pela primeira rodada do Grupo A4, a equipe venceu o País de Gales por 1 a 0 no Estádio José Alvalade, em Lisboa. O confronto marcou o início oficial da era do técnico Jorge Jesus, contratado para substituir o espanhol Roberto Martínez na comissão técnica lusitana.

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O gol que garantiu a vitória dos donos da casa saiu aos 22 minutos da primeira etapa. O atacante João Félix, atualmente no Al-Nassr, finalizou com precisão para balançar as redes galesas e coroar o domínio inicial da equipe portuguesa sob o comando do novo treinador.

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Com o resultado, Portugal soma seus primeiros três pontos na competição continental, dividindo a liderança da chave com a Noruega — que superou a Dinamarca por 3 a 2 no outro duelo da rodada. Galeses e dinamarqueses permanecem sem pontuar. Vale destacar que os dois primeiros colocados de cada grupo avançam para a fase de quartas de final.

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Campeã das edições de 2019 e 2025 da Liga das Nações, a seleção comandada por Jorge Jesus já projeta a sequência da maratona internacional. Na próxima rodada, o desafio será fora de casa contra a Noruega, em Oslo, neste domingo. Em seguida, os portugueses visitam a Dinamarca em Copenhague no dia 1º de outubro, antes de voltarem a reencontrar os noruegueses no Estádio do Dragão, no Porto, no dia 4 de outubro.

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