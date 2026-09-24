Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Veja o gol da vitória de Portugal sobre País de Gales na Nations League

Equipe se enfrentaram no Estádio José Alvalade

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
24/09/2026 17:10
Atualizado há 1 hora
Favorite o Lance! no Google
Cristiano Ronaldo cabeceando em partida contra País de Gales
Cristiano Ronaldo foi titular (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Na estreia de Jorge Jesus no comando de Portugal, a seleção de Cristiano Ronaldo enfrentou o País de Gales pela primeira rodada da UEFA Nations League e venceu com gol de João Félix. Os atuais campeões jogaram em casa, no Estádio José Alvalade, e dividem o grupo com Noruega e Dinamarca, além do adversário desta quinta-feira (24).

UEFA Nations League 2026/2027 - Portugal x Gales

Portugal x Gales: onde assistir, horário e escalações

Onde Assistir
Há 23 horas
Cristiano Ronaldo presente na primeira convocação da Era Jorge Jesus

Jorge Jesus convence Cristiano Ronaldo a adiar aposentadoria de Portugal

Futebol Internacional
Há 6 horas

➡️Jorge Jesus convence Cristiano Ronaldo a adiar aposentadoria de Portugal

O único gol da partida foi marcado por João Félix, para Portugal. O camisa 11 recebeu passe de Nuno Mendes aos 22 minutos e, de fora da área, bateu de perna direita para abrir o placar.

continua após a publicidade

Veja o gol da partida:

João Felix chutando contra País de Gales
João Félix abriu o placar contra País de Gales pela Liga das Nações (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Como foi o jogo entre Portugal e País de Gales?

A Seleção Portuguesa iniciou com o pé direito a defesa do título da Liga das Nações na edição 2026/27. Em partida válida pela primeira rodada do Grupo A4, a equipe venceu o País de Gales por 1 a 0 no Estádio José Alvalade, em Lisboa. O confronto marcou o início oficial da era do técnico Jorge Jesus, contratado para substituir o espanhol Roberto Martínez na comissão técnica lusitana.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas

O gol que garantiu a vitória dos donos da casa saiu aos 22 minutos da primeira etapa. O atacante João Félix, atualmente no Al-Nassr, finalizou com precisão para balançar as redes galesas e coroar o domínio inicial da equipe portuguesa sob o comando do novo treinador.

continua após a publicidade

Com o resultado, Portugal soma seus primeiros três pontos na competição continental, dividindo a liderança da chave com a Noruega — que superou a Dinamarca por 3 a 2 no outro duelo da rodada. Galeses e dinamarqueses permanecem sem pontuar. Vale destacar que os dois primeiros colocados de cada grupo avançam para a fase de quartas de final.

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

Campeã das edições de 2019 e 2025 da Liga das Nações, a seleção comandada por Jorge Jesus projeta a sequência da maratona internacional. Na próxima rodada, o desafio será fora de casa contra a Noruega, em Oslo, neste domingo. Em seguida, os portugueses visitam a Dinamarca em Copenhague no dia 1º de outubro, antes de voltarem a reencontrar os noruegueses no Estádio do Dragão, no Porto, no dia 4 de outubro.

continua após a publicidade

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições

Tudo sobre
Sugerida para você!
José Mourinho ao lado de Florentino Pérez em sua apresentação no Real Madrid

Futebol Internacional

Crise no Real Madrid expõe desgaste de Florentino e atrito com Mourinho

Há 9 minutos
Holanda x Alemanha pela Nations League

Futebol Internacional

Empate na Holanda e vitória de Portugal; veja como foi a quinta (24) da Nations

Há 18 minutos
Técnico da Argentina, Scaloni chora após derrota na final da Copa do Mundo para a Espanha

Futebol Internacional

Scaloni quebra o silêncio sobre renovação no comando da Argentina

Há 34 minutos
Holanda e Alemanha empataram em 1 a 1 pela Nations League

Futebol Internacional

Nas estreias de Xavi e Klopp, Holanda e Alemanha empatam pela Nations League

Há 1 hora
O atacante português número 07, Cristiano Ronaldo, reage ao passe do zagueiro galês número 03, Neco Williams, durante a partida de futebol do grupo A4 da fase de grupos da Liga das Nações da UEFA entre Portugal e País de Gales, no estádio José Alvalade, em Lisboa, em 24 de setembro de 2026

Futebol Internacional

Cristiano Ronaldo passa em branco, mas Jorge Jesus estreia com vitória por Portugal

Há 1 hora
Nmaecha ajoelhado apontando para cima em jogo da Alemanha

Futebol Internacional

Veja os gols do empate entre Holanda e Alemanha na Nations League

Há 2 horas
Mais LANCE!
Guilherme Amado em ação pelo Houston Dynamo, na MLS (Foto: Reprodução/Instagram)

Guilherme detalha adaptação ao Houston Dynamo: 'Me deixaram à vontade'

Última camisa da Adidas em parceria com Alemanha

Após 72 anos, Adidas se despede da Alemanha com última camisa da parceria

Rayan (e) em treino da Seleção Brasileira em Brisbane

Conheça o zagueiro Vitor Reis, aposta de Ancelotti na Seleção

Diego Forlán em coletiva de apresentação como novo técnico do Uruguai

Diego Forlán estreia com derrota no comando da seleção do Uruguai

Marcelo Gallardo em ação pelo Equador no duelo da Coreia do Sul

Gallardo estreia com derrota do Equador para a Coreia do Sul por 3 a 0

O atacante francês do Real Madrid, camisa 10 Kylian Mbappé (C), comemora com seus companheiros de equipe após marcar o primeiro gol do time durante a partida do Campeonato Espanhol entre Real Madrid CF e Real Sociedad, no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, em 26 de agosto de 2026

Real Madrid confirma lesão de Konaté e zaga vira dor de cabeça para Mourinho

O técnico Carlo Ancelotti em treino da Seleção Brasileira em Brisbane

Que horas é o jogo do Brasil? Veja horário e onde assistir

UEFA Nations League 2026/2027 - Noruega x Dinamarca

Noruega x Dinamarca: onde assistir, horário e escalações

UEFA Nations League 2026/2027 - Portugal x Gales

Portugal x Gales: onde assistir, horário e escalações

UEFA Nations League 2026/2027 - Sérvia x Grécia

Sérvia x Grécia: onde assistir, horário e escalações

O técnico Carlo Ancelotti em treino da Seleção Brasileira na Austrália

Corinthians terá dois jogadores como titulares da Seleção contra a Austrália

Equador em amistoso (Foto: Jung Yeon-je / AFP)

Jogadores de Atlético e Cruzeiro participam de derrota do Equador: veja as atuações

Klopp e Xavi pela Alemanha e Holanda, respectivamente

Klopp e Xavi estreiam em duelo entre Alemanha e Holanda pela Nations League