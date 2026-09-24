Nas estreias de Xavi e Klopp, Holanda e Alemanha empatam pela Nations League
Seleção holandesa busca gol nos acréscimos e evita derrota em casa
Holanda e Alemanha empataram em 1 a 1, nesta quinta-feira (24), pela primeira rodada da Nations League, na Johan Cruijff Arena, em Amsterdam (HOL). Na estreia de Jürgen Klopp na seleção alemã e de Xavi pela holandesa, a partida terminou empatada, com o time da casa buscando o empate nos últimos minutos com gol de Cody Gakpo. Os alemães marcaram com Felix Nmecha.
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Com o resultado, Alemanha e Holanda estrearam empatadas na segunda colocação do Grupo B da Nations League. A liderança é da Grécia, que venceu a Sérvia por 2 a 1.
Como foi Holanda x Alemanha?
A Alemanha foi para o intervalo vencendo a Holanda por 1 a 0 na Johan Cruijff Arena, em duelo válido pela Liga das Nações. Os holandeses chegaram a abrir o placar aos 12 minutos com cabeceio de Van Dijk após cobrança de escanteio, mas o gol foi anulado por falta de Brobbey em Ter Stegen.
Para piorar a situação dos donos da casa, aos 32 minutos, enquanto Brobbey estava caído no gramado, a Alemanha aproveitou a jogada, e Felix Nmecha completou o cruzamento rasteiro de Treu para balançar as redes sob fortes protestos holandeses. Na reta final da primeira etapa, os mandantes ainda pressionaram e exigiram boas defesas de Ter Stegen em finalizações de Van de Ven e Summerville, enquanto Adeyemi perdeu uma chance inacreditável para os alemães, sozinho na área.
O segundo tempo começou com a Holanda pressionando em busca do empate, explorando as descidas de Gakpo pela esquerda e exigindo grande defesa de Ter Stegen em chute de Dumfries, aos 14 minutos. Logo na sequência, os holandeses tiveram seu segundo gol anulado na partida: Meerdink balançou as redes após um bate-rebate, mas a arbitragem marcou falta de Van Dijk na jogada.
Alemanha tentou responder em mais uma finalização desperdiçada por Adeyemi e apostou em substituições para segurar o resultado. Os donos da casa seguiram em cima, mas esbarraram na falta de pontaria, o que manteve a vitória dos alemães até o apito final.
O que vem por aí?
A Alemanha volta aos gramados no domingo (27), às 15h45 (de Brasília) para encarar a Grécia, na WWK Arena, em Augsburg (ALE). Já a Holanda visita a Sérvia, no Estádio Rajko Mitić, em Belgrado (SER).
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