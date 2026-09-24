Gallardo estreia com derrota do Equador para a Coreia do Sul por 3 a 0
Alguns jogadores que jogam no Brasil estiveram presente
O Equador foi derrotado pela Coreia do Sul por 3 a 0 nesta quinta-feira (24), em Suwon, no primeiro compromisso da seleção sul-americana após a Copa do Mundo de 2026. A partida também marcou a estreia de Marcelo Gallardo no comando da equipe, que iniciou o ciclo visando o Mundial de 2030.
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Hyeon-gyu Oh abriu o placar aos nove minutos do segundo tempo, Son ampliou quatro minutos depois e Dong-gyeong Lee fechou o marcador aos 41. O Equador ainda contou com jogadores que atuam no futebol brasileiro, como Keny Arroyo, do Cruzeiro, e Alan Franco, Alan Minda e Angelo Preciado, do Atlético-MG.
Coreia do Sul decide a partida no segundo tempo
O primeiro tempo terminou sem gols. A etapa inicial teve poucas oportunidades claras e sete cartões amarelos, sendo três deles nos minutos iniciais. A Coreia do Sul voltou do intervalo com uma postura mais ofensiva e rapidamente abriu vantagem. Aos nove minutos, Hyeon-gyu Oh recebeu na entrada da área, avançou e finalizou no ângulo para fazer 1 a 0.
Quatro minutos depois, Son ampliou em cobrança de falta. O atacante colocou a bola no canto oposto e aumentou a diferença para os donos da casa.
Gallardo promoveu quatro mudanças na reta final para tentar alterar o cenário. Anthony Valencia entrou entre as opções utilizadas pelo treinador, mas o Equador não conseguiu diminuir a desvantagem.
A Coreia do Sul ainda encontrou espaço para ampliar nos minutos finais. Aos 41, Dong-gyeong Lee recebeu passe de Kim Bong-Soo e ficou diante do goleiro Galíndez antes de marcar o terceiro.
Equador volta a campo contra o Japão
O resultado inaugura a passagem de Gallardo pela seleção equatoriana. O argentino assumiu o cargo após a saída de Sebastián Beccacece e terá como objetivo preparar a equipe para o próximo ciclo de Copa do Mundo. Na edição de 2026, o Equador avançou para a fase de 16-avos de final e acabou eliminado pelo México. Agora, a equipe terá outro amistoso durante a Data Fifa.
O próximo compromisso será contra o Japão na quinta-feira (1º), às 7h10 (de Brasília). Já a Coreia do Sul enfrentará o Uruguai na segunda-feira (28), às 8h, antes de encarar a Venezuela em 2 de outubro, no mesmo horário.
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