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Gallardo estreia com derrota do Equador para a Coreia do Sul por 3 a 0

Alguns jogadores que jogam no Brasil estiveram presente

PorTiago Teixeira MendesNathalia Gomes
Rio de Janeiro (RJ)
24/09/2026 15:07
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Marcelo Gallardo em ação pelo Equador no duelo da Coreia do Sul
Marcelo Gallardo em ação pelo Equador no duelo da Coreia do Sul (Foto: Rodrigo Buendia/AFP)

O Equador foi derrotado pela Coreia do Sul por 3 a 0 nesta quinta-feira (24), em Suwon, no primeiro compromisso da seleção sul-americana após a Copa do Mundo de 2026. A partida também marcou a estreia de Marcelo Gallardo no comando da equipe, que iniciou o ciclo visando o Mundial de 2030.

O atacante francês do Real Madrid, camisa 10 Kylian Mbappé (C), comemora com seus companheiros de equipe após marcar o primeiro gol do time durante a partida do Campeonato Espanhol entre Real Madrid CF e Real Sociedad, no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, em 26 de agosto de 2026

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Hyeon-gyu Oh abriu o placar aos nove minutos do segundo tempo, Son ampliou quatro minutos depois e Dong-gyeong Lee fechou o marcador aos 41. O Equador ainda contou com jogadores que atuam no futebol brasileiro, como Keny Arroyo, do Cruzeiro, e Alan Franco, Alan Minda e Angelo Preciado, do Atlético-MG.

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Coreia do Sul decide a partida no segundo tempo

O primeiro tempo terminou sem gols. A etapa inicial teve poucas oportunidades claras e sete cartões amarelos, sendo três deles nos minutos iniciais. A Coreia do Sul voltou do intervalo com uma postura mais ofensiva e rapidamente abriu vantagem. Aos nove minutos, Hyeon-gyu Oh recebeu na entrada da área, avançou e finalizou no ângulo para fazer 1 a 0.

Quatro minutos depois, Son ampliou em cobrança de falta. O atacante colocou a bola no canto oposto e aumentou a diferença para os donos da casa.

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Gallardo promoveu quatro mudanças na reta final para tentar alterar o cenário. Anthony Valencia entrou entre as opções utilizadas pelo treinador, mas o Equador não conseguiu diminuir a desvantagem.

A Coreia do Sul ainda encontrou espaço para ampliar nos minutos finais. Aos 41, Dong-gyeong Lee recebeu passe de Kim Bong-Soo e ficou diante do goleiro Galíndez antes de marcar o terceiro.

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Equador volta a campo contra o Japão

O resultado inaugura a passagem de Gallardo pela seleção equatoriana. O argentino assumiu o cargo após a saída de Sebastián Beccacece e terá como objetivo preparar a equipe para o próximo ciclo de Copa do Mundo. Na edição de 2026, o Equador avançou para a fase de 16-avos de final e acabou eliminado pelo México. Agora, a equipe terá outro amistoso durante a Data Fifa.

Marcelo Gallardo em ação pelo Equador (Foto: Yeon-je Jung/AFP)
Marcelo Gallardo em ação pelo Equador em sua estreia (Foto: Yeon-je Jung/AFP)

O próximo compromisso será contra o Japão na quinta-feira (1º), às 7h10 (de Brasília). Já a Coreia do Sul enfrentará o Uruguai na segunda-feira (28), às 8h, antes de encarar a Venezuela em 2 de outubro, no mesmo horário.

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