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Real Madrid confirma lesão de Konaté e zaga vira dor de cabeça para Mourinho

Real Madrid confirma lesão no ligamento de Konaté e monitora zagueiro

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
24/09/2026 14:50
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O atacante francês do Real Madrid, camisa 10 Kylian Mbappé (C), comemora com seus companheiros de equipe após marcar o primeiro gol do time durante a partida do Campeonato Espanhol entre Real Madrid CF e Real Sociedad, no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, em 26 de agosto de 2026
Konaté sofreu lesão no ligamento colateral da perna direita durante acidente na concentração da França e virou desfalque para o Real Madrid (Foto: Thomas Coex / AFP)

O departamento médico do Real Madrid emitiu um comunicado oficial nesta quinta-feira (24) informando a lesão do zagueiro Ibrahima Konaté. De volta à Espanha após sofrer um acidente durante o período de concentração com a Seleção Francesa, o defensor foi submetido a exames clínicos que constataram um problema no ligamento colateral da perna direita. O clube informou que o quadro do atleta segue sob avaliação contínua.

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O técnico da França, Zinedine Zidane (à esquerda), e o zagueiro francês Ibrahima Konaté participam de um treino no centro de treinamento da seleção em Clairefontaine-en-Yvelines, sudoeste de Paris, em 22 de setembro de 2026, como parte da preparação para a partida da Liga das Nações da UEFA contra a Turquia
Konaté sofreu lesão no ligamento colateral da perna direita durante acidente na concentração da França e virou desfalque para o Real Madrid (Foto: Franck Fife / AFP)

A expectativa da comissão técnica e dos médicos merengues é recuperar o jogador a tempo para o reinício do calendário de clubes após a pausa da data Fifa. A meta estabelecida para o retorno de Konaté é o confronto diante do Villarreal, agendado para o dia 10 de outubro, no Estádio Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol.

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A evolução física do defensor francês passou a ser tratada como prioridade máxima nos bastidores devido ao cenário do setor defensivo. O técnico José Mourinho já não poderá contar com o zagueiro Dean Huijsen para a próxima rodada de La Liga, uma vez que o jovem cumpre suspensão automática após ser expulso no clássico contra o Atlético de Madrid.

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O zagueiro francês do Real Madrid, número 16, Ibrahima Konaté (E), disputa a bola com o atacante canadense do Atlético de Madrid, número 15, Jonathan David, durante a partida do Campeonato Espanhol entre Club Atlético de Madrid e Real Madrid CF, no estádio Metropolitano, em Madri, em 20 de setembro de 2026
Ibrahima Konaté sofre lesão no ligamento colateral e vira dúvida para o duelo contra o Villarreal (Foto: Oscar Del Pozo / AFP)

Caso Konaté não consiga estar à disposição a tempo de enfrentar o Villarreal, Mourinho será forçado a promover uma alteração drástica na estrutura da equipe. Sem duas de suas principais opções para a posição, o comandante português terá de mandar a campo uma dupla de zaga inédita e sem histórico de jogos juntos na temporada, formada pelo veterano Antonio Rudiger e pelo jovem Raúl Asencio.

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