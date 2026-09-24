Real Madrid confirma lesão de Konaté e zaga vira dor de cabeça para Mourinho
Real Madrid confirma lesão no ligamento de Konaté e monitora zagueiro
O departamento médico do Real Madrid emitiu um comunicado oficial nesta quinta-feira (24) informando a lesão do zagueiro Ibrahima Konaté. De volta à Espanha após sofrer um acidente durante o período de concentração com a Seleção Francesa, o defensor foi submetido a exames clínicos que constataram um problema no ligamento colateral da perna direita. O clube informou que o quadro do atleta segue sob avaliação contínua.
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A expectativa da comissão técnica e dos médicos merengues é recuperar o jogador a tempo para o reinício do calendário de clubes após a pausa da data Fifa. A meta estabelecida para o retorno de Konaté é o confronto diante do Villarreal, agendado para o dia 10 de outubro, no Estádio Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol.
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A evolução física do defensor francês passou a ser tratada como prioridade máxima nos bastidores devido ao cenário do setor defensivo. O técnico José Mourinho já não poderá contar com o zagueiro Dean Huijsen para a próxima rodada de La Liga, uma vez que o jovem cumpre suspensão automática após ser expulso no clássico contra o Atlético de Madrid.
Caso Konaté não consiga estar à disposição a tempo de enfrentar o Villarreal, Mourinho será forçado a promover uma alteração drástica na estrutura da equipe. Sem duas de suas principais opções para a posição, o comandante português terá de mandar a campo uma dupla de zaga inédita e sem histórico de jogos juntos na temporada, formada pelo veterano Antonio Rudiger e pelo jovem Raúl Asencio.
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