Há nove meses no Houston Dynamo, Guilherme "Amado" afirmou que a adaptação ao clube e aos Estados Unidos aconteceu mais rápido do que esperava. Em entrevista ao Lance!, o atacante destacou a recepção que teve desde a chegada, a presença de outros brasileiros no elenco e a liberdade que recebeu para atuar em diferentes posições.

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O jogador contou que o ambiente encontrado ainda durante a pré-temporada, realizada na Flórida, facilitou o processo de integração com os companheiros e a comissão técnica. Segundo Guilherme, a relação construída fora de campo também contribuiu para que ele rapidamente se sentisse confortável durante as partidas.

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– Eu tenho certeza de que a minha adaptação aqui foi rápida porque o treinador, presidente, diretoria, comissão no todo e jogadores me deixaram muito à vontade desde o meu primeiro dia. Eu já senti que seria algo muito leve para mim desde a pré-temporada, desde o meu primeiro treino, e depois na nossa viagem para a Flórida, onde a gente fez a nossa pré-temporada. Lá foi muito legal, um clima muito leve, a galera me conhecendo e eu me adaptando a eles também. E, com certeza, eu tenho aqui mais quatro brasileiros comigo, o que me ajuda muito – afirmou Guilherme.

O atacante revelou que não esperava se adaptar tão rapidamente. A facilidade para criar vínculos nos clubes por onde passou, de acordo com ele, também pesou na experiência em Houston.

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– Eu confesso que não imaginava que a minha adaptação seria tão rápida. Eu sou um cara fácil de lidar, graças a Deus. Em todos os clubes onde eu joguei, fiz amizade com todos e eu tinha um ambiente muito bom, muito a favor. E aqui não foi diferente. Então, eu acredito que tudo isso aí me ajudou a me adaptar muito rápido e me sentir à vontade dentro do campo – contou o jogador.

Guilherme destaca liberdade para atuar

A adaptação também se refletiu dentro de campo. Guilherme explicou que o técnico tem utilizado diferentes sistemas de acordo com os adversários, mas que ele mantém liberdade para ocupar espaços e aparecer próximo à área.

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O atacante afirmou que já atuou pela esquerda, como meia e até como falso nove, sem ficar preso a uma função específica. Para ele, a possibilidade de permanecer mais adiantado também ajuda na hora de participar das jogadas ofensivas.

– Eu acho que, da mesma forma que eles me deixam à vontade fora do campo, eles também acabam fazendo isso comigo dentro de campo. Então eu sou um cara que tem uma liberdade gigantesca quando nós estamos jogando, independentemente do sistema que a gente joga. A gente tem variado bastante. A nossa forma de jogar muda, o treinador tem mudado muito em relação aos adversários, porque muitos jogam de formas diferentes, e a gente também acaba mudando – disse Guilherme.

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Guilherme Amado em ação pelo Houston Dynamo, na MLS (Foto: Reprodução/Instagram)

– Mas, independentemente do sistema que a gente jogue, seja eu pela esquerda ou mais pelo meio como meia, ou até um falso 9, que eu joguei alguns jogos atrás também, eu tenho muita liberdade. Eu jogo muito perto, próximo da área. Isso também me ajuda muito. Não me desgasto tanto sem a bola em relação à marcação. Eu fico numa linha um pouco mais alta – acrescentou.

Para o jogador, essa característica permite que ele esteja em melhores condições para participar dos ataques quando o Houston Dynamo recupera a posse.

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– Sempre quando nós roubamos a bola, eu tô um pouco mais, vou usar o termo, fresco para puxar o contra-ataque, enfim. Essa liberdade em campo também me ajuda. Eu tô mais perto da área, então acho que isso tem sido o diferencial. Eu tô um pouco mais descansado na hora que a gente tem a bola e jogo um pouco mais próximo da área também. Então, isso me ajuda a ser decisivo nas partidas – afirmou.

Família e brasileiros ajudam na adaptação

Fora do clube, Guilherme também encontrou uma comunidade brasileira em Houston. O atacante contou que recebeu mensagens de pessoas que moram na cidade e se colocaram à disposição para ajudar tanto na adaptação dele quanto na da família.

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Os filhos do jogador estudam em Katy, região onde, segundo Guilherme, há uma concentração de brasileiros. A rotina familiar também ajudou o atacante a se sentir mais confortável na cidade.

– Houston também é uma cidade que me abraçou muito. Tem uma comunidade bem grande aqui de brasileiros com os quais, com o tempo, eu estou me conectando. Os meus filhos estudam numa escola em Katy, que é onde se concentra a maioria dos brasileiros que moram aqui em Houston. Então a gente vira e mexe se encontra ali na escola, quando eu vou levar ou buscar os meus filhos – contou.

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Guilherme também destacou a adaptação da esposa e dos filhos à cidade. Para ele, a satisfação da família tem relação direta com a forma como consegue viver o futebol nos Estados Unidos.

– Quando eu cheguei, recebi inúmeras mensagens de brasileiros que moram aqui também, que se propuseram a me ajudar na minha adaptação, não só comigo, mas com a minha família também. Mas tem um ponto crucial para eu estar muito feliz aqui e as coisas acontecerem dentro de campo, que é a minha esposa e meus filhos. Eles estão super felizes aqui, adoram a cidade – disse o jogador.

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O atacante ainda comparou Houston com São Paulo e afirmou que chegou ao país preparado para lidar com diferenças culturais.

– Houston é muito parecido com São Paulo, sabe? Então a gente acaba tendo todas as coisas aqui necessárias e, quando não, em questão de lazer, a gente acaba indo passear em outros lugares. Tudo se encaixou muito bem, tudo se encaixou muito rápido. E o importante também é que eu vim com a mentalidade para isso, para me acostumar com a cultura americana – afirmou Guilherme.

– Não só a cultura do americano, mas a cultura do americano no clube também. Eles têm uma forma diferente de pensar da gente, brasileiro. Então, eu acho que eu fui muito assertivo nessa escolha, da forma como eu vim preparado mentalmente também. E ver a minha esposa e meus filhos felizes, isso impacta muito na minha vida profissional – completou.

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