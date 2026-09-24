Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Após 72 anos, Adidas se despede da Alemanha com última camisa da parceria

Seleção terá parceria com a Nike a partir de 2027

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
24/09/2026 15:30
Supervisionado porNathalia Gomes,
Favorite o Lance! no Google
Última camisa da Adidas em parceria com Alemanha
Última camisa da Adidas em parceria com Alemanha (Foto: Reprodução/X)

A Alemanha apresentou nesta quarta-feira (23) o último uniforme produzido pela Adidas em uma parceria que atravessou 72 anos e acompanhou alguns dos principais títulos da seleção. A camisa, predominantemente preta e com detalhes dourados, encerra o vínculo com a marca alemã antes da mudança para a Nike, que assumirá o fornecimento de material esportivo da equipe a partir de 2027.

Rayan (e) em treino da Seleção Brasileira em Brisbane

Conheça o zagueiro Vitor Reis, aposta de Ancelotti na Seleção

Seleção Brasileira
Há 49 minutos
Diego Forlán em coletiva de apresentação como novo técnico do Uruguai

Diego Forlán estreia com derrota no comando da seleção do Uruguai

Uruguai
Há 54 minutos
Marcelo Gallardo em ação pelo Equador no duelo da Coreia do Sul

Gallardo estreia com derrota do Equador para a Coreia do Sul por 3 a 0

Futebol Internacional
Há 1 hora

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

O novo modelo tem lançamento oficial previsto para 3 de novembro e deverá ser utilizado pela Alemanha nos confrontos contra Sérvia e Holanda, nos dias 13 e 16 de novembro, pela Nations League. A peça também recupera elementos históricos da Adidas e da Federação Alemã de Futebol (DFB).

continua após a publicidade

Camisa resgata símbolos históricos

O preto domina o uniforme, enquanto detalhes dourados aparecem em faixas formadas por pequenos losangos na parte superior da camisa. As três listras características da Adidas estão presentes nas mangas, em branco, e a gola em V combina as cores preta, branca e dourada.

O modelo também traz o antigo escudo da DFB e o Trefoil, tradicional logotipo da Adidas. Os losangos dourados fazem referência à estrutura do futebol alemão: segundo a marca, eles representam os mais de 24 mil clubes que formam a base da modalidade no país.

continua após a publicidade
Última camisa da Adidas em parceria com Alemanha
Última camisa da Adidas em parceria com Alemanha (Foto: Reprodução/X)

A escolha dos elementos históricos acompanha o encerramento de uma relação iniciada em 1954. Naquele ano, a Alemanha conquistou a Copa do Mundo disputada na Suíça, no episódio conhecido como Milagre de Berna.

A parceria esteve presente também nas conquistas mundiais de 1974, 1990 e 2014. No futebol masculino, a Adidas acompanhou ainda três títulos da Eurocopa. Entre as mulheres, a seleção alemã conquistou duas Copas do Mundo e oito Eurocopas durante o período da parceria.

continua após a publicidade

Alemanha terá Nike a partir de 2027

A mudança de fornecedora foi anunciada pela DFB em 2024 e encerra uma das parcerias mais longas do futebol internacional. A partir de 1º de janeiro de 2027, a Nike passará a produzir os uniformes da seleção alemã em um contrato válido até 2034.

Antes de utilizar oficialmente a última camisa da Adidas, porém, a Alemanha recorrerá a outro uniforme histórico. Nesta quinta-feira (24), a equipe enfrenta a Holanda pela Nations League usando uma camisa verde inspirada no modelo utilizado pela seleção campeã mundial em 1990.

continua após a publicidade

A partida também marca a estreia de Jürgen Klopp como técnico da Alemanha. A utilização da peça comemorativa ocorre antes do lançamento oficial do uniforme preto e dourado, programado pela Adidas para novembro.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.::

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Guilherme Amado em ação pelo Houston Dynamo, na MLS (Foto: Reprodução/Instagram)

Futebol Internacional

Guilherme detalha adaptação ao Houston Dynamo: 'Me deixaram à vontade'

Há 1 minuto
Rayan (e) em treino da Seleção Brasileira em Brisbane

Seleção Brasileira

Conheça o zagueiro Vitor Reis, aposta de Ancelotti na Seleção

Há 52 minutos
Diego Forlán em coletiva de apresentação como novo técnico do Uruguai

Uruguai

Diego Forlán estreia com derrota no comando da seleção do Uruguai

Há 54 minutos
Marcelo Gallardo em ação pelo Equador no duelo da Coreia do Sul

Futebol Internacional

Gallardo estreia com derrota do Equador para a Coreia do Sul por 3 a 0

Há 1 hora
O atacante francês do Real Madrid, camisa 10 Kylian Mbappé (C), comemora com seus companheiros de equipe após marcar o primeiro gol do time durante a partida do Campeonato Espanhol entre Real Madrid CF e Real Sociedad, no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, em 26 de agosto de 2026

Futebol Internacional

Real Madrid confirma lesão de Konaté e zaga vira dor de cabeça para Mourinho

Há 1 hora
O técnico Carlo Ancelotti em treino da Seleção Brasileira em Brisbane

Seleção Brasileira

Que horas é o jogo do Brasil? Veja horário e onde assistir

Há 2 horas
Mais LANCE!
UEFA Nations League 2026/2027 - Noruega x Dinamarca

Noruega x Dinamarca: onde assistir, horário e escalações

UEFA Nations League 2026/2027 - Portugal x Gales

Portugal x Gales: onde assistir, horário e escalações

UEFA Nations League 2026/2027 - Sérvia x Grécia

Sérvia x Grécia: onde assistir, horário e escalações

O técnico Carlo Ancelotti em treino da Seleção Brasileira na Austrália

Corinthians terá dois jogadores como titulares da Seleção contra a Austrália

Equador em amistoso (Foto: Jung Yeon-je / AFP)

Jogadores de Atlético e Cruzeiro participam de derrota do Equador: veja as atuações

Klopp e Xavi pela Alemanha e Holanda, respectivamente

Klopp e Xavi estreiam em duelo entre Alemanha e Holanda pela Nations League

UEFA Nations League 2026/2027 - Holanda x Alemanha

Holanda x Alemanha: onde assistir, horário e escalações

UEFA Nations League 2026/2027 - Andorra x Malta

Andorra x Malta: odds, palpites e onde assistir hoje

David Alaba se despediu do Real Madrid para reforçar a Udinese (Foto: Reprodução/X/David Alaba)

Clube italiano anuncia ex-Real Madrid como novo reforço

Cristiano Ronaldo no aquecimento para Portugal x Croácia pela Copa do Mundo de 2026

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (24/09/2026)

Lulinha em ação pelo Madura United

Fracasso? Lulinha cita Endrick, rebate rótulo e defende carreira: 'Deu certo, sim'

Leonardo Jardim instrui jogadores do Flamengo na partida contra o Independiente del Valle pela Libertadores

Flamengo e Jardim são multados pela Conmebol; entenda

Bellingham comemorando gol marcado contra a Juventus (Foto: Thomas Coex/AFP)

Real Madrid toma decisão sobre futuro de Bellingham, diz jornalista