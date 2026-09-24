A Alemanha apresentou nesta quarta-feira (23) o último uniforme produzido pela Adidas em uma parceria que atravessou 72 anos e acompanhou alguns dos principais títulos da seleção. A camisa, predominantemente preta e com detalhes dourados, encerra o vínculo com a marca alemã antes da mudança para a Nike, que assumirá o fornecimento de material esportivo da equipe a partir de 2027.

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O novo modelo tem lançamento oficial previsto para 3 de novembro e deverá ser utilizado pela Alemanha nos confrontos contra Sérvia e Holanda, nos dias 13 e 16 de novembro, pela Nations League. A peça também recupera elementos históricos da Adidas e da Federação Alemã de Futebol (DFB).

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Camisa resgata símbolos históricos

O preto domina o uniforme, enquanto detalhes dourados aparecem em faixas formadas por pequenos losangos na parte superior da camisa. As três listras características da Adidas estão presentes nas mangas, em branco, e a gola em V combina as cores preta, branca e dourada.

O modelo também traz o antigo escudo da DFB e o Trefoil, tradicional logotipo da Adidas. Os losangos dourados fazem referência à estrutura do futebol alemão: segundo a marca, eles representam os mais de 24 mil clubes que formam a base da modalidade no país.

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Última camisa da Adidas em parceria com Alemanha (Foto: Reprodução/X)

A escolha dos elementos históricos acompanha o encerramento de uma relação iniciada em 1954. Naquele ano, a Alemanha conquistou a Copa do Mundo disputada na Suíça, no episódio conhecido como Milagre de Berna.

A parceria esteve presente também nas conquistas mundiais de 1974, 1990 e 2014. No futebol masculino, a Adidas acompanhou ainda três títulos da Eurocopa. Entre as mulheres, a seleção alemã conquistou duas Copas do Mundo e oito Eurocopas durante o período da parceria.

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Alemanha terá Nike a partir de 2027

A mudança de fornecedora foi anunciada pela DFB em 2024 e encerra uma das parcerias mais longas do futebol internacional. A partir de 1º de janeiro de 2027, a Nike passará a produzir os uniformes da seleção alemã em um contrato válido até 2034.

Antes de utilizar oficialmente a última camisa da Adidas, porém, a Alemanha recorrerá a outro uniforme histórico. Nesta quinta-feira (24), a equipe enfrenta a Holanda pela Nations League usando uma camisa verde inspirada no modelo utilizado pela seleção campeã mundial em 1990.

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A partida também marca a estreia de Jürgen Klopp como técnico da Alemanha. A utilização da peça comemorativa ocorre antes do lançamento oficial do uniforme preto e dourado, programado pela Adidas para novembro.

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