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Diego Forlán estreia com derrota no comando da seleção do Uruguai

Equipe cede virada ao Japão por 3 a 1 em amistoso nesta quinta-feira (24)

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
24/09/2026 15:17
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Diego Forlán em coletiva de apresentação como novo técnico do Uruguai
Diego Forlán em coletiva de apresentação como novo técnico do Uruguai (Foto: Dante Fernández/AFP)

Diego Forlán estreou com derrota à frente da seleção do Uruguai. A equipe cedeu uma virada ao Japão por 3 a 1, no Q&A Stadium Miyagi, em amistoso internacional realizado nesta quinta-feira (24). Matsuki, Kento Shiogai e Ayase Ueda marcaram na vitória japonesa; Maxi Araújo descontou para os uruguaios.

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O duelo contou com as participações de Arrascaeta, do Flamengo, Piquerez, do Palmeiras, e Facundo Bernal, do Fluminense, em campo.

Como foi o jogo?

O Japão abriu o placar aos 11 minutos do primeiro tempo, com gol de Kuryu Matsuki. O Uruguai reagiu antes do intervalo e chegou ao empate aos 42 minutos, com Maximiliano Araújo. O resultado de 1 a 1 se manteve até os acréscimos do segundo tempo, quando os japoneses definiram a vitória em dois lances. Kento Shiogai marcou aos 47 minutos, e Ayase Ueda fechou o placar aos 51.

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Quando serão os próximos jogos do Uruguai e do Japão?

Ambas as equipes voltam a campo somente na segunda-feira (28). O Uruguai enfrenta a Coreia do Sul, no Seoul World Cup Stadium, às 8h (de Brasília). O Japão enfrenta a Venezuela, às 7h25 (de Brasília), no Estádio Edion Peace Wing Hiroshima.

Após fracasso na Copa do Mundo, Uruguai anuncia Diego Forlán como novo técnico

O Uruguai tem um novo comandante para iniciar a reconstrução após a campanha decepcionante na Copa do Mundo de 2026. A Associação Uruguaia de Futebol (AUF) anunciou nesta quinta-feira (6) a contratação de Diego Forlán para assumir a seleção principal e também a equipe sub-20. O ex-atacante, ídolo da Celeste e eleito o melhor jogador do Mundial de 2010, chega menos de dois meses depois da eliminação uruguaia ainda na fase de grupos.

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A missão do ex-atacante será liderar o processo de renovação da seleção uruguaia. Além da equipe principal, Forlán também ficará responsável pela seleção sub-20, buscando integrar as categorias e preparar uma nova geração de atletas.

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