Veja gol em Holanda x Alemanha: Nmecha abre o placar

Holanda e Alemanha se enfrentam nesta quinta-feira (24) em jogo válido pela primeira rodada da UEFA Nations League, marcado pela estreia de novos técnicos à beira do gramado. Os donos da casa promovem o primeiro jogo de Xavi Hernández no comando, enquanto os visitantes iniciam a era Jürgen Klopp com uma convocação reformulada e mudanças importantes na estrutura do elenco. O confronto coloca frente a frente duas equipes ofensivas, mas ainda em processo de adaptação aos seus treinadores.

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O primeiro gol da partida saiu aos 32 minutos da etapa inicial, nos pés de Felix Nmecha, para a Alemanha. O jogador aproveitou a sobra na área e, de perna direita, balançou as redes.

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Veja o gol:

A Holanda abriu o placar no início da partida mas teve o gol anulado (Foto: NICOLAS TUCAT / AFP)

Klopp promove mudanças na Alemanha

O novo treinador alemão optou por ampliar o grupo de observação logo em seus primeiros compromissos. Klopp convocou 44 jogadores para uma sequência de quatro partidas contra Holanda, Sérvia e Grécia, dividindo o elenco ao longo dos jogos.

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Apenas o goleiro Finn Dahmen foi chamado para participar de todos os confrontos. Ao todo, 16 jogadores da lista ainda não fizeram sua estreia pela seleção principal, enquanto nomes menos conhecidos receberam espaço no início do trabalho. A ideia é observar o maior número possível de atletas e avaliar não apenas o desempenho, mas também características que possam se encaixar na proposta do treinador.

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– Quero conhecer o máximo de jogadores possível. Não existe time A ou time B. Os elencos são montados de uma forma que faça sentido em campo e em termos de caráter e experiência – afirmou Klopp.

A Alemanha vem de uma campanha decepcionante na Copa do Mundo de 2026 e terá pela frente uma equipe holandesa que também busca iniciar uma nova fase. Para Klopp, o objetivo inicial passa por identificar as peças capazes de formar a equipe que pretende construir.

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Xavi aposta em um elenco conhecido

Na Holanda, Xavi encontrou uma estrutura mais definida. O treinador espanhol manteve nomes importantes do elenco, como Van Dijk, que segue como capitão apesar de ter considerado deixar a seleção após a Copa do Mundo. O meio-campista Veerman também voltou a ser convocado depois de mais de dois anos afastado da equipe nacional. Por outro lado, Xavi ainda não conta com De Jong e Malen, ambos lesionados.

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O estilo apresentado por Xavi no Barcelona também alimenta expectativas sobre o que a Holanda poderá apresentar. Durante sua passagem pelo clube espanhol, o treinador utilizou uma equipe com maior intensidade defensiva e uma postura mais agressiva para recuperar a bola, além de uma construção ofensiva baseada na posse.

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A proposta pode representar uma mudança em relação ao trabalho de Koeman, que comandou a Holanda antes da chegada do espanhol. Xavi, no entanto, evitou fazer avaliações sobre o ciclo anterior e preferiu concentrar sua atenção no elenco que tem à disposição.

– Não falo do passado – afirmou Xavi ao ser questionado sobre o desempenho da Holanda na Copa do Mundo.

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