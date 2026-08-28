Sorteio da Europa League define confrontos da fase de liga; confira
Competição terá fase de liga a partir de outubro
A Uefa definiu nesta sexta-feira (28) os confrontos da fase de liga da Conference League 2026/27. O sorteio foi realizado em Nyon, na Suíça, e colocou as 36 equipes participantes frente a frente com seis adversários diferentes. Entre os principais duelos está o confronto entre Ajax e Atalanta, dois clubes tradicionais do futebol europeu.
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Confira todos os confrontos da fase de liga
⚽ Aarhus: Braga, Twente, Egnatia, Gent, Brann e Inter Escaldes
⚽ Ajax: Atalanta, Getafe, Thun, Midtjylland, Sint-Truidense e Hajduk Split
⚽ Atalanta: Pafos, Kairat Almaty, Mjällby, Ajax, Borac e Riga
⚽ Borac: Atalanta, KuPS Kuopio, Riga, Panathinaikos, Hearts e Mjällby
⚽ Braga: Gent, KuPS Kuopio, Egnatia, Copenhagen, Brann e Aarhus
⚽ Brann: Braga, Lincoln Red Imps, Aarhus, Gent, Sint-Truidense e Kauno Žalgiris
⚽ Brighton: Monaco, Universitatea Craiova, Kauno Žalgiris, Panathinaikos, Getafe e Jablonec
⚽ Copenhagen: Braga, Lugano, Iberia Tbilisi, Crvena Zvezda, Universitatea Craiova e Inter Escaldes
⚽ Crvena Zvezda: Copenhagen, Trabzonspor, Inter Escaldes, Gent, Lugano e Iberia Tbilisi
⚽ CSKA Sofia: Monaco, Trabzonspor, Thun, Panathinaikos, KuPS Kuopio e Nordsjælland
⚽ Egnatia: Midtjylland, Lincoln Red Imps, Kauno Žalgiris, Braga, Universitatea Craiova e Aarhus
⚽ Freiburg: Panathinaikos, Twente, Jablonec, Monaco, Trabzonspor e Kauno Žalgiris
⚽ Gent: Crvena Zvezda, Brann, Aarhus, Braga, KuPS Kuopio e Thun
⚽ Getafe: Brighton, Lugano, Inter Escaldes, Ajax, Universitatea Craiova e Iberia Tbilisi
⚽ Hajduk Split: Ajax, Sint-Truidense, Nordsjælland, Midtjylland, Lincoln Red Imps e Thun
⚽ Hearts: Monaco, Borac, Nordsjælland, Pafos, Trabzonspor e Thun
⚽ Iberia Tbilisi: Crvena Zvezda, Getafe, Mjällby, Copenhagen, Sint-Truidense e Jablonec
⚽ Inter Escaldes: Copenhagen, Universitatea Craiova, Aarhus, Crvena Zvezda, Getafe e Mjällby
⚽ Jablonec: Brighton, Lugano, Iberia Tbilisi, Freiburg, Trabzonspor e Riga
⚽ Kairat Almaty: Panathinaikos, Universitatea Craiova, Mjällby, Atalanta, Twente e Riga
⚽ Kauno Žalgiris: Freiburg, Brann, Riga, Brighton, Lugano e Egnatia
⚽ KuPS Kuopio: Gent, Trabzonspor, CSKA Sofia, Braga, Borac e Nordsjælland
⚽ Lincoln Red Imps: Midtjylland, Twente, Hajduk Split, Monaco, Brann e Egnatia
⚽ Lugano: Crvena Zvezda, Sint-Truidense, Kauno Žalgiris, Copenhagen, Getafe e Jablonec
⚽ Midtjylland: Ajax, Sint-Truidense, Hajduk Split, Pafos, Lincoln Red Imps e Egnatia
⚽ Mjällby: Pafos, Borac, Inter Escaldes, Atalanta, Kairat Almaty e Iberia Tbilisi
⚽ Monaco: Freiburg, Lincoln Red Imps, Nordsjælland, Brighton, Hearts e CSKA Sofia
⚽ Nordsjælland: Panathinaikos, KuPS Kuopio, CSKA Sofia, Monaco, Hearts e Hajduk Split
⚽ Pafos: Midtjylland, Hearts, Riga, Atalanta, Twente e Mjällby
⚽ Panathinaikos: Brighton, Borac, CSKA Sofia, Freiburg, Kairat Almaty e Nordsjælland
⚽ Riga: Atalanta, Kairat Almaty, Jablonec, Pafos, Borac e Kauno Žalgiris
⚽ Sint-Truidense: Ajax, Brann, Iberia Tbilisi, Midtjylland, Lugano e Hajduk Split
⚽ Thun: Gent, Hearts, Hajduk Split, Ajax, Twente e CSKA Sofia
⚽ Trabzonspor: Freiburg, Hearts, Jablonec, Crvena Zvezda, KuPS Kuopio e CSKA Sofia
⚽ Twente: Pafos, Kairat Almaty, Thun, Freiburg, Lincoln Red Imps e Aarhus
⚽ Universitatea Craiova: Copenhagen, Getafe, Egnatia, Brighton, Kairat Almaty e Inter Escaldes
Quando serão os jogos da Conference League?
A fase de liga da Conference League 2026/27 será disputada entre outubro e dezembro. As rodadas estão programadas para as seguintes datas:
- 1ª rodada: 15 de outubro de 2026
- 2ª rodada: 22 de outubro de 2026
- 3ª rodada: 5 de novembro de 2026
- 4ª rodada: 26 de novembro de 2026
- 5ª rodada: 10 de dezembro de 2026
- 6ª rodada: 17 de dezembro de 2026
Como funciona a fase de liga da Conference League?
A Conference League conta com 36 clubes na fase de liga, que são divididos em seis potes de seis equipes de acordo com o ranking de coeficientes da Uefa no início da temporada.
Cada equipe disputa seis partidas contra adversários diferentes, sendo três como mandante e três como visitante. Para definir os confrontos e os mandos de campo, os potes 1 e 2, 3 e 4 e 5 e 6 são emparelhados. Cada clube enfrenta um adversário de cada par de potes em casa e outro fora.
Equipes da mesma associação não podem se enfrentar na fase de liga. Além disso, cada clube pode ter, no máximo, dois adversários de uma mesma associação.
Ao fim das seis rodadas, os clubes serão classificados em uma tabela geral. As equipes que terminarem nas primeiras posições avançam diretamente às oitavas de final, enquanto os demais classificados passam por uma fase de play-offs antes da sequência do mata-mata.
As oitavas de final, quartas de final e semifinais serão disputadas em partidas de ida e volta. A final será realizada em jogo único.
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