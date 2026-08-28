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Sorteio da Europa League define confrontos da fase de liga; confira

Competição terá fase de liga a partir de outubro

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
28/08/2026 14:03
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Em Nyon, na Suíça, Uefa realiza o sorteio da fase de liga da Conference League 2026/27.
Em Nyon, na Suíça, Uefa realizou o sorteio da fase de liga da Conference League (Foto: Divulgação)

A Uefa definiu nesta sexta-feira (28) os confrontos da fase de liga da Conference League 2026/27. O sorteio foi realizado em Nyon, na Suíça, e colocou as 36 equipes participantes frente a frente com seis adversários diferentes. Entre os principais duelos está o confronto entre Ajax e Atalanta, dois clubes tradicionais do futebol europeu.

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Confira todos os confrontos da fase de liga

Aarhus: Braga, Twente, Egnatia, Gent, Brann e Inter Escaldes

Ajax: Atalanta, Getafe, Thun, Midtjylland, Sint-Truidense e Hajduk Split

Atalanta: Pafos, Kairat Almaty, Mjällby, Ajax, Borac e Riga

Borac: Atalanta, KuPS Kuopio, Riga, Panathinaikos, Hearts e Mjällby

Braga: Gent, KuPS Kuopio, Egnatia, Copenhagen, Brann e Aarhus

Brann: Braga, Lincoln Red Imps, Aarhus, Gent, Sint-Truidense e Kauno Žalgiris

Brighton: Monaco, Universitatea Craiova, Kauno Žalgiris, Panathinaikos, Getafe e Jablonec

Copenhagen: Braga, Lugano, Iberia Tbilisi, Crvena Zvezda, Universitatea Craiova e Inter Escaldes

Crvena Zvezda: Copenhagen, Trabzonspor, Inter Escaldes, Gent, Lugano e Iberia Tbilisi

CSKA Sofia: Monaco, Trabzonspor, Thun, Panathinaikos, KuPS Kuopio e Nordsjælland

Egnatia: Midtjylland, Lincoln Red Imps, Kauno Žalgiris, Braga, Universitatea Craiova e Aarhus

Freiburg: Panathinaikos, Twente, Jablonec, Monaco, Trabzonspor e Kauno Žalgiris

Gent: Crvena Zvezda, Brann, Aarhus, Braga, KuPS Kuopio e Thun

Getafe: Brighton, Lugano, Inter Escaldes, Ajax, Universitatea Craiova e Iberia Tbilisi

Hajduk Split: Ajax, Sint-Truidense, Nordsjælland, Midtjylland, Lincoln Red Imps e Thun

Hearts: Monaco, Borac, Nordsjælland, Pafos, Trabzonspor e Thun

Iberia Tbilisi: Crvena Zvezda, Getafe, Mjällby, Copenhagen, Sint-Truidense e Jablonec

Inter Escaldes: Copenhagen, Universitatea Craiova, Aarhus, Crvena Zvezda, Getafe e Mjällby

Jablonec: Brighton, Lugano, Iberia Tbilisi, Freiburg, Trabzonspor e Riga

Kairat Almaty: Panathinaikos, Universitatea Craiova, Mjällby, Atalanta, Twente e Riga

Kauno Žalgiris: Freiburg, Brann, Riga, Brighton, Lugano e Egnatia

KuPS Kuopio: Gent, Trabzonspor, CSKA Sofia, Braga, Borac e Nordsjælland

Lincoln Red Imps: Midtjylland, Twente, Hajduk Split, Monaco, Brann e Egnatia

Lugano: Crvena Zvezda, Sint-Truidense, Kauno Žalgiris, Copenhagen, Getafe e Jablonec

Midtjylland: Ajax, Sint-Truidense, Hajduk Split, Pafos, Lincoln Red Imps e Egnatia

Mjällby: Pafos, Borac, Inter Escaldes, Atalanta, Kairat Almaty e Iberia Tbilisi

Monaco: Freiburg, Lincoln Red Imps, Nordsjælland, Brighton, Hearts e CSKA Sofia

Nordsjælland: Panathinaikos, KuPS Kuopio, CSKA Sofia, Monaco, Hearts e Hajduk Split

Pafos: Midtjylland, Hearts, Riga, Atalanta, Twente e Mjällby

Panathinaikos: Brighton, Borac, CSKA Sofia, Freiburg, Kairat Almaty e Nordsjælland

Riga: Atalanta, Kairat Almaty, Jablonec, Pafos, Borac e Kauno Žalgiris

Sint-Truidense: Ajax, Brann, Iberia Tbilisi, Midtjylland, Lugano e Hajduk Split

Thun: Gent, Hearts, Hajduk Split, Ajax, Twente e CSKA Sofia

Trabzonspor: Freiburg, Hearts, Jablonec, Crvena Zvezda, KuPS Kuopio e CSKA Sofia

Twente: Pafos, Kairat Almaty, Thun, Freiburg, Lincoln Red Imps e Aarhus

Universitatea Craiova: Copenhagen, Getafe, Egnatia, Brighton, Kairat Almaty e Inter Escaldes

Quando serão os jogos da Conference League?

A fase de liga da Conference League 2026/27 será disputada entre outubro e dezembro. As rodadas estão programadas para as seguintes datas:

  • 1ª rodada: 15 de outubro de 2026
  • 2ª rodada: 22 de outubro de 2026
  • 3ª rodada: 5 de novembro de 2026
  • 4ª rodada: 26 de novembro de 2026
  • 5ª rodada: 10 de dezembro de 2026
  • 6ª rodada: 17 de dezembro de 2026

Como funciona a fase de liga da Conference League?

A Conference League conta com 36 clubes na fase de liga, que são divididos em seis potes de seis equipes de acordo com o ranking de coeficientes da Uefa no início da temporada.

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Cada equipe disputa seis partidas contra adversários diferentes, sendo três como mandante e três como visitante. Para definir os confrontos e os mandos de campo, os potes 1 e 2, 3 e 4 e 5 e 6 são emparelhados. Cada clube enfrenta um adversário de cada par de potes em casa e outro fora.

Equipes da mesma associação não podem se enfrentar na fase de liga. Além disso, cada clube pode ter, no máximo, dois adversários de uma mesma associação.

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Ao fim das seis rodadas, os clubes serão classificados em uma tabela geral. As equipes que terminarem nas primeiras posições avançam diretamente às oitavas de final, enquanto os demais classificados passam por uma fase de play-offs antes da sequência do mata-mata.

As oitavas de final, quartas de final e semifinais serão disputadas em partidas de ida e volta. A final será realizada em jogo único.

Palco do sorteio da Conference League
Palco do sorteio da Conference League (Foto: Valery HACHE / AFP)

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