Sorteio da Europa League 2026/27: veja os potes e os times classificados Sorteio da Europa League 2026/27: veja os potes e times classificados.

A Uefa realiza nesta sexta-feira, 28 de agosto de 2026, o sorteio da fase de liga da Europa League 2026/27. A cerimônia acontece logo após o encerramento dos playoffs classificatórios e definirá a tabela detalhada dos 36 clubes confirmados no segundo maior torneio do continente europeu.

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Uefa realiza o sorteio da fase de liga da Europa League 2026/27 com 36 equipes divididas em quatro potes (Foto: Divulgação/Uefa)

No novo formato da competição, cada equipe disputará oito partidas contra adversários distintos — sendo quatro jogos como mandante e quatro como visitante. Ao término das oito rodadas da primeira fase, os oito melhores colocados da tabela geral avançam diretamente para as oitavas de final. Por outro lado, os clubes que terminarem entre a 9ª e a 24ª posição terão que disputar os playoffs eliminatórios em duelos de ida e volta por uma vaga no mata-mata.

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A fase de liga terá início nos dias 16 e 17 de setembro de 2026, estendendo-se até 28 de janeiro de 2027, quando será disputada a oitava e última rodada decisiva. A grande final da Europa League 2026/27 já tem palco definido: será realizada no dia 26 de maio de 2027, no Waldstadion, em Frankfurt, na Alemanha.

Divisão dos potes do sorteio

Pote 1: Bayer Leverkusen, Benfica, Juventus, Milan, Lyon, AZ Alkmaar, Olympiacos, Real Sociedad e Olympique de Marselha.

Bayer Leverkusen, Benfica, Juventus, Milan, Lyon, AZ Alkmaar, Olympiacos, Real Sociedad e Olympique de Marselha. Pote 2: Ferencváros, Viktoria Plzen, Union Saint-Gilloise, Dinamo Zagreb, Red Bull Salzburg, Celtic, Sparta Praga, Rennes e Anderlecht.

Ferencváros, Viktoria Plzen, Union Saint-Gilloise, Dinamo Zagreb, Red Bull Salzburg, Celtic, Sparta Praga, Rennes e Anderlecht. Pote 3: Sturm Graz, Lech Poznań, Crystal Palace, Bournemouth, Sunderland, Celje, Jagiellonia Białystok, Omonia Nicosia e Celta de Vigo.

Sturm Graz, Lech Poznań, Crystal Palace, Bournemouth, Sunderland, Celje, Jagiellonia Białystok, Omonia Nicosia e Celta de Vigo. Pote 4: TSG Hoffenheim, Beşiktaş, Torreense, Hapoel Be'er Sheva, NEC Nijmegen, OFI Creta, Lillestrøm, Levski Sofia e Ararat-Armênia.

Calendário da Europa League 2026/27

Sorteio: 28 de agosto de 2026

28 de agosto de 2026 1ª rodada: 16 e 17 de setembro de 2026

16 e 17 de setembro de 2026 2ª rodada: 15 de outubro de 2026

15 de outubro de 2026 3ª rodada: 22 de outubro de 2026

22 de outubro de 2026 4ª rodada: 5 de novembro de 2026

5 de novembro de 2026 5ª rodada: 26 de novembro de 2026

26 de novembro de 2026 6ª rodada: 10 de dezembro de 2026

10 de dezembro de 2026 7ª rodada: 21 de janeiro de 2027

21 de janeiro de 2027 8ª rodada: 28 de janeiro de 2027

28 de janeiro de 2027 Final: 26 de maio de 2027 (Waldstadion, Frankfurt)

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