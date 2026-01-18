A relação entre Vini Jr e a torcida do Real Madrid vive um de seus momentos mais delicados desde a chegada do brasileiro ao clube. De acordo com o jornal espanhol "MARCA", o duelo contra o Levante marcou um ponto de ruptura no vínculo entre o atacante e o Santiago Bernabéu, que vaiou o jogador durante os 90 minutos da partida.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O camisa 7 vinha sendo alvo de críticas nas últimas rodadas, especialmente pela sua má fase. As vaias já haviam surgido em jogos anteriores, mas, diante do Levante, a situação atingiu um nível considerado irreversível pela publicação do jornal espanhol. Parte da torcida passou a apontar Vinicius como um dos responsáveis pela saída de Xabi Alonso, algo que a arquibancada não perdoou.

continua após a publicidade

Vaias desde antes da bola rolar

O clima hostil começou ainda antes do apito inicial. Durante o anúncio das escalações, o nome de Vini Jr não foi recebido com aplausos ou com o tradicional grito de "Junior", mas sim com uma sonora vaia, registrada pelas câmeras da "Real Madrid TV". A partir daí, cada toque na bola do brasileiro foi acompanhado por manifestações negativas, criando um ambiente de forte pressão sobre o terceiro capitão do elenco merengue.

Com o placar já em 2 a 0, o atacante tentou mudar o rumo da partida e buscou um gol que pudesse representar uma reconciliação com a torcida. No entanto, o atacante teve atuação apagada e desperdiçou chances, o que acabou intensificando ainda mais as vaias vindas das arquibancadas.

continua após a publicidade

Saída em silêncio e gesto simbólico

Ao apito final, Vinicius deixou o gramado rapidamente, correndo em direção ao vestiário e sem cumprimentar companheiros ou torcedores. Para o "MARCA", o gesto simboliza o momento crítico vivido pelo jogador no clube e representa um divisor de águas em sua trajetória com a camisa branca.

Segundo o jornal, o atacante acabou recebendo diante do Levante um castigo que não sofreu quando confrontou publicamente Xabi Alonso no El Clássico, em pleno Bernabéu. Na ocasião, não houve punição esportiva por parte do clube, mas agora foi a torcida quem decidiu se manifestar.

Vini Jr conversa com Xabi Alonso durante jogo entre Liverpool e Real Madrid, pela Champions League (Foto: Paul Ellis/AFP)

Arbeloa tenta resgatar o melhor Vinicius

Mesmo diante do cenário adverso, Vini Jr segue contando com o apoio interno. Álvaro Arbeloa, novo treinador do Real, saiu em defesa do brasileiro e afirmou que trabalhará para recuperar sua melhor versão.

— Vou trabalhar para ter o melhor Vinicius. Vou exigir que meus jogadores o procurem. Vini não tem medo, tem caráter. Ele defendeu este clube com tudo, é um dos jogadores mais desequilibrantes do mundo. O que ele fez no Real Madrid ainda jovem poucos conseguiram. Vai nos dar muitos títulos, como já fez — afirmou o treinador.

Álvaro Arbeloa no primeiro treino como técnico do Real Madrid (Foto: Divulgação/X)

Renovação travada e futuro indefinido

Apesar do respaldo do clube e da comissão técnica, o futuro de Vini Jr segue indefinido. As negociações para renovação de contrato estão travadas por divergências salariais, e as recentes polêmicas envolvendo o jogador ampliaram o desgaste com a torcida.

No fim do ano passado, após ouvir vaias, Vinicius reagiu com irritação nas redes sociais ao trocar sua foto de perfil e retirar a imagem vestindo a camisa do Real Madrid.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.