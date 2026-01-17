O Chelsea venceu o Brentford por 2 a 0, neste sábado (17), pela 22ª rodada da Premier League, no Stamford Bridge, em Londres (ING). Na escalação de Liam Rosenior, Estêvão ficou de fora dos relacionados. O brasileiro vinha na titularidade dos Blues nos últimos jogos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Após o início da partida, a ESPN Brasil reportou que Estêvão está de fora dos relacionados pois está doente. A indisposição não foi revelada. Para o lugar do atacante, Liam Rosenior escalou Alejandro Garnacho, que perdeu gol inacreditável no duelo. Está foi a segunda fez que o brasileiro ficou de fora por indisposição, com a primeira sendo em setembro, contra o próprio Brentford, no primeiro turno.

continua após a publicidade

Veja a escalação do Chelsea para o duelo contra o Brentford na Premier League

➡️ Quer comprar ingressos da Premier League? Então não perca tempo. Acesse o Hello Tickts e garanta já o seu!

Como foi jogo?

O Chelsea venceu o Brentford por 2 a 0, em Stamford Bridge, em Londres (ING). No primeiro tempo, João Pedro abriu o placar aos Blues com um belo gol ao aproveitar erro na saída de bola. O time da casa chegou perto de ampliar ainda no primeiro tempo, mas Garnacho perdeu gol na pequena área. No retorno do intervalo, os Bees melhoraram e quase empataram, mas Robert Sánchez fez grande defesa. Perto do fim, Liam Delap sofreu pênalti, que foi convertido por Cole Palmer, dando números finais a partida.

Com o resultado, os Blues estão na sexta colocação, com 34 pontos, dois a menos que o Liverpool, último time dentro do G-4 da Premier League. A equipe retorna aos gramados na quarta-feira (21), às 17h (de Brasília), pela sétima rodada da Champions League, contra o Pafos.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.