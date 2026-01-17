menu hamburguer
Entenda por que Estêvão não foi relacionado em duelo do Chelsea pela Premier League

Brasileiro ficou de fora da vitória do Chelsea pela Premier League

João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
17/01/2026
14:59
Estêvão foi eleito o melhor jogador da partida entre Chelsea e West Ham, pela Premier League (Foto: Divulgação/Chelsea FC)
imagem cameraEstêvão foi eleito o melhor jogador da partida entre Chelsea e West Ham, pela Premier League (Foto: Divulgação/Chelsea FC)
O Chelsea venceu o Brentford por 2 a 0, neste sábado (17), pela 22ª rodada da Premier League, no Stamford Bridge, em Londres (ING). Na escalação de Liam Rosenior, Estêvão ficou de fora dos relacionados. O brasileiro vinha na titularidade dos Blues nos últimos jogos.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Após o início da partida, a ESPN Brasil reportou que Estêvão está de fora dos relacionados pois está doente. A indisposição não foi revelada. Para o lugar do atacante, Liam Rosenior escalou Alejandro Garnacho, que perdeu gol inacreditável no duelo. Está foi a segunda fez que o brasileiro ficou de fora por indisposição, com a primeira sendo em setembro, contra o próprio Brentford, no primeiro turno.

Veja a escalação do Chelsea para o duelo contra o Brentford na Premier League

➡️ Quer comprar ingressos da Premier League? Então não perca tempo. Acesse o Hello Tickts e garanta já o seu!

Como foi jogo?

O Chelsea venceu o Brentford por 2 a 0, em Stamford Bridge, em Londres (ING). No primeiro tempo, João Pedro abriu o placar aos Blues com um belo gol ao aproveitar erro na saída de bola. O time da casa chegou perto de ampliar ainda no primeiro tempo, mas Garnacho perdeu gol na pequena área. No retorno do intervalo, os Bees melhoraram e quase empataram, mas Robert Sánchez fez grande defesa. Perto do fim, Liam Delap sofreu pênalti, que foi convertido por Cole Palmer, dando números finais a partida.

Com o resultado, os Blues estão na sexta colocação, com 34 pontos, dois a menos que o Liverpool, último time dentro do G-4 da Premier League. A equipe retorna aos gramados na quarta-feira (21), às 17h (de Brasília), pela sétima rodada da Champions League, contra o Pafos.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Ex-Palmeiras, Estêvão posa em Cobham, no CT do Chelsea
Ex-Palmeiras, Estêvão posa em Cobham, no CT do Chelsea (Foto: Divulgação)

