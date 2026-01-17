Real Sociedad x Barcelona: onde assistir e prováveis escalações do jogo de La Liga
Confira todas as informações do duelo válido pelo Campeonato Espanhol
Real Sociedad e Barcelona se enfrentam neste domingo (18), em jogo válido por La Liga. A bola rola às 12h15 (de Brasília), no Reale Arena, em San Sebástian (ESP), e terá transmissão ao vivo do Disney+. ➡️Clique para assistir no Disney+
Ficha do jogo
A Real Sociedad, estagnada na 11ª posição e ainda buscando consistência na temporada, chega para o duelo renovada sob o comando de Pellegrino Matarazzo, que segue invicto desde que assumiu o cargo (duas vitórias e um empate). Apesar de possuir uma das piores campanhas como mandante na liga (apenas três vitórias em nove jogos), a equipe basca vem embalada pela classificação na Copa do Rei e por bons resultados recentes na liga. Para este jogo, a Real se apega à lembrança da temporada passada, quando conseguiu vencer o Barcelona por 1 a 0 em seu estádio.REA
O Barcelona vive uma fase avassaladora, acumulando 11 vitórias consecutivas em todas as competições e já com o troféu da Supercopa da Espanha garantido na bagagem. Líder da La Liga com quatro pontos de vantagem sobre o Real Madrid, o time de Hansi Flick vem de nove vitórias seguidas no campeonato e demonstra força total, apesar de algumas questões defensivas pontuais. O objetivo é manter o domínio doméstico antes de voltar as atenções para a Champions League na próxima semana, onde a equipe ainda precisa subir na tabela.
Tudo sobre o jogo entre Real Sociedad x Barcelona pelo Campeonato Espanhol (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Real Sociedad x Barcelona
Campeonato Espanhol
📆 Data e horário: domingo, 18 de janeiro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Reale Arena, em San Sebátian (ESP)
👁️ Onde assistir: Disney+
🟨 Arbitragem: -
📺 VAR: -
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Real Sociedad (Técnico: Pellegrino Matarazzo):
Remiro; Aramburu, Caleta-Car, Martin, Gomez; Soler, Turrientes; Kubo, Mendez, Guedes; Oyarzabal
Barcelona (Técnico: Hansi Flick):
E Garcia; Kounde, Cubarsi, E Garcia, Balde; Pedri, De Jong; Yamal, Fermin, Raphinha; Torres
