Futebol Internacional

Em jogo marcado por vaias a Vini Jr e Cia., Real Madrid vence sem sustos

Após vexame na Copa do Rei, o Real Madrid voltou a vencer no Bernabéu

3d13ae9e-b840-45f7-842b-b86ec9364191_eu-aspect-ratio-1024-1024
Emive Ferreira
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 17/01/2026
12:06
Atualizado há 2 minutos
Jogadores do Real Madrid comemoram gol da vitória contra o Levante (Foto: Javier SORIANO / AFP)
Jogadores do Real Madrid comemoram gol da vitória contra o Levante (Foto: Javier SORIANO / AFP)
O Real Madrid venceu o Levante por 2 a 0 neste sábado (17), no Santiago Bernabéu, em Madri, pela 20ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida marcou o retorno dos Merengues a seus domínios após a derrota vexatória para o Albacete, pela Copa do Rei, na semana passada. O resultado, que provocou a eliminação do Real do torneio, gerou protestos da torcida merengue ainda no aquecimento do jogo deste sábado. As vaias foram direcionadas a jogadores como Vini Jr, Jude Bellingham e Federico Valverde. Os gols da vitória foram marcados por Kylian Mbappé e Raúl Asencio.

Como foi o jogo entre Real Madrid e Levante?

Primeiro tempo

Desde o início, o Real Madrid assumiu o controle da posse de bola, mas encontrou um Levante bem postado defensivamente e disposto a explorar os contra-ataques. Logo no primeiro minuto, Etta Eyong recebeu próximo à marca do pênalti e finalizou mascado, para fora, levando perigo ao gol de Lunin.

Mesmo com ampla posse — que chegou a 79% ainda nos primeiros dez minutos —, o time de Arbeloa encontrou dificuldades para transformar o domínio em chances claras. A torcida seguiu impaciente, vaiando a troca de passes da equipe. As melhores chegadas do Real no primeiro tempo vieram em chutes de média distância: Camavinga arriscou por cima aos 7 minutos, Mbappé tentou aos 6 e aos 33 minutos, mas sem sucesso.

O Levante, por sua vez, levou perigo principalmente em bolas paradas. Aos 13 minutos, Pablo Martínez cobrou falta perigosíssima da meia-lua e acertou a barreira, quase marcando no rebote. Aos 42, nova cobrança levou susto ao Bernabéu, com a bola passando pela rede do lado de fora.

O jogo ficou truncado, com muitas faltas, cartões e poucas chances reais. Assim, o primeiro tempo terminou sem gols, sob vaias de parte da torcida merengue.

Kylian Mbappé em ação na partida entre Real Madrid e Levante (Foto: Javier SORIANO / AFP)
Kylian Mbappé em ação na partida entre Real Madrid e Levante (Foto: Javier SORIANO / AFP)

Segundo tempo

Na volta do intervalo, o Real Madrid manteve a pressão e passou a acelerar mais as ações ofensivas. Aos dez minutos, Mbappé sofreu pênalti após carrinho de Adrián De La Fuente dentro da área. Após revisão do VAR, a penalidade foi confirmada, e o francês assumiu a cobrança. Com categoria, deslocou Mathew Ryan e abriu o placar aos 13 minutos.

O gol deu tranquilidade aos donos da casa, que passaram a administrar melhor o jogo. Aos 20 minutos, após cobrança de escanteio de Arda Güler, Raúl Asencio subiu livre na área e cabeceou firme no canto direito, ampliando para 2 a 0.

O Levante ainda tentou reagir. Aos 26 minutos, Iván Romero teve boa chance dentro da área, mas mandou por cima. Pouco depois, Franco Mastantuono quase marcou um golaço ao acertar o travessão em chute forte de fora da área, aos 32 minutos.

Apesar das tentativas finais dos visitantes, o Real Madrid controlou o ritmo, valorizou a posse de bola e não correu grandes riscos até o apito final, confirmando uma vitória importante para aliviar a pressão e retomar o caminho positivo em La Liga.

O que vem por aí?

O Real Madrid volta a campo na próxima terça-feira (20), quando recebe o Monaco pela 7ª rodada da Champions League. A equipe merengue soma 12 pontos e ocupa a 7ª colocação na tabela. Já o Levante retorna aos gramados apenas na sexta-feira (23), para enfrentar o Elche em casa, em partida válida pela 21ª rodada de La Liga.

