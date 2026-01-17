Em jogo marcado por vaias a Vini Jr e Cia., Real Madrid vence sem sustos
O Real Madrid venceu o Levante por 2 a 0 neste sábado (17), no Santiago Bernabéu, em Madri, pela 20ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida marcou o retorno dos Merengues a seus domínios após a derrota vexatória para o Albacete, pela Copa do Rei, na semana passada. O resultado, que provocou a eliminação do Real do torneio, gerou protestos da torcida merengue ainda no aquecimento do jogo deste sábado. As vaias foram direcionadas a jogadores como Vini Jr, Jude Bellingham e Federico Valverde. Os gols da vitória foram marcados por Kylian Mbappé e Raúl Asencio.
Como foi o jogo entre Real Madrid e Levante?
Primeiro tempo
Desde o início, o Real Madrid assumiu o controle da posse de bola, mas encontrou um Levante bem postado defensivamente e disposto a explorar os contra-ataques. Logo no primeiro minuto, Etta Eyong recebeu próximo à marca do pênalti e finalizou mascado, para fora, levando perigo ao gol de Lunin.
Mesmo com ampla posse — que chegou a 79% ainda nos primeiros dez minutos —, o time de Arbeloa encontrou dificuldades para transformar o domínio em chances claras. A torcida seguiu impaciente, vaiando a troca de passes da equipe. As melhores chegadas do Real no primeiro tempo vieram em chutes de média distância: Camavinga arriscou por cima aos 7 minutos, Mbappé tentou aos 6 e aos 33 minutos, mas sem sucesso.
O Levante, por sua vez, levou perigo principalmente em bolas paradas. Aos 13 minutos, Pablo Martínez cobrou falta perigosíssima da meia-lua e acertou a barreira, quase marcando no rebote. Aos 42, nova cobrança levou susto ao Bernabéu, com a bola passando pela rede do lado de fora.
O jogo ficou truncado, com muitas faltas, cartões e poucas chances reais. Assim, o primeiro tempo terminou sem gols, sob vaias de parte da torcida merengue.
Segundo tempo
Na volta do intervalo, o Real Madrid manteve a pressão e passou a acelerar mais as ações ofensivas. Aos dez minutos, Mbappé sofreu pênalti após carrinho de Adrián De La Fuente dentro da área. Após revisão do VAR, a penalidade foi confirmada, e o francês assumiu a cobrança. Com categoria, deslocou Mathew Ryan e abriu o placar aos 13 minutos.
O gol deu tranquilidade aos donos da casa, que passaram a administrar melhor o jogo. Aos 20 minutos, após cobrança de escanteio de Arda Güler, Raúl Asencio subiu livre na área e cabeceou firme no canto direito, ampliando para 2 a 0.
O Levante ainda tentou reagir. Aos 26 minutos, Iván Romero teve boa chance dentro da área, mas mandou por cima. Pouco depois, Franco Mastantuono quase marcou um golaço ao acertar o travessão em chute forte de fora da área, aos 32 minutos.
Apesar das tentativas finais dos visitantes, o Real Madrid controlou o ritmo, valorizou a posse de bola e não correu grandes riscos até o apito final, confirmando uma vitória importante para aliviar a pressão e retomar o caminho positivo em La Liga.
O que vem por aí?
O Real Madrid volta a campo na próxima terça-feira (20), quando recebe o Monaco pela 7ª rodada da Champions League. A equipe merengue soma 12 pontos e ocupa a 7ª colocação na tabela. Já o Levante retorna aos gramados apenas na sexta-feira (23), para enfrentar o Elche em casa, em partida válida pela 21ª rodada de La Liga.
