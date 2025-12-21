Post enigmático de Vini Jr reacende rumores de saída do Real Madrid
Brasileiro foi vaiado ao ser substituído na partida contra o Sevilla, na tarde de sábado (20)
O Real Madrid se despediu de 2025 com uma vitória por 2 a 0 sobre o Sevilla, em casa. No entanto, nem mesmo o resultado foi capaz de fazer as pazes entre Vini Jr e os torcedores presentes no Bernabéu, que vaiaram o brasileiro quando substituído já no segundo tempo, e a relação estremecida pode ser um indicativo de saída do clube.
A atitude da torcida do Real Madrid causou uma reação imediata em Vini Jr: a troca da foto de seu perfil. Pouco tempo após o apito final, o atacante removeu a imagem com a camisa do clube e optou pelo uso de uma com o uniforme da Seleção Brasileira. Além disso, fez uma postagem enigmática, que reacendeu os rumores que deixará a equipe comandada por Xabi Alonso em breve.
Em seu perfil oficial, Vini Jr compartilhou com seus seguidores um registro da última partida do ano com apenas "..." na legenda, o que ganhou repercussão na mídia espanhola, que já especula a saída do brasileiro devido à temporada seguinte à que foi eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa.
Desde a chegada de Xabi Alonso, o atacante não conseguiu ter o mesmo desempenho em campo como na era de Carlo Ancelotti. De acordo com o que o "The Athletic" publicou no último mês, ele já informou à diretoria que não pretende renovar com o Real Madrid após o término de seu contrato, em junho de 2027.
"Alguns veem isso como um ato de autoafirmação, enquanto outros podem interpretar como um gesto de distanciamento ou crítica à situação que ela vivenciou na Espanha", opinou o jornal "Marca" sobre a mudança na foto do perfil.
Já o "AS" destacou o episódio como "apenas o começo" de mudanças que podem acontecer para o próximo ano.
"E logo após o apito final, veio a reação. Ao chegar ao vestiário, Vinicius removeu sua foto de perfil com a camisa do Real Madrid. Ele tinha uma foto segurando a camisa. E a substituiu por uma sua… com a camisa do Brasil. Tudo isso, quase instantaneamente, seguido por uma postagem com a braçadeira de capitão e uma mensagem inexistente, porém inegavelmente presente: " … " . Três pontos. Breve, conciso. Enigmático. E, portanto, aberto a interpretações. Assim termina um episódio que, inevitavelmente, promete ser apenas o começo. Vinicius está em chamas".
Vini Jr x Xabi Alonso: relação desgastada desde o Mundial de Clubes
As tensões entre jogador e treinador têm origem na semifinal do Mundial de Clubes, em julho, quando Alonso planejava iniciar a partida com o brasileiro no banco. Porém, uma lesão de Trent Alexander-Arnold alterou a ideia inicial, e Vini Jr. atuou como titular, mas deslocado para o lado direito. Desde então, completou apenas cinco dos 17 jogos da temporada e começou no banco em quatro ocasiões.
O episódio mais recente ocorreu no clássico contra o Barcelona, em 26 de outubro, quando Vinicius deixou o campo irritado após ser substituído e manifestou insatisfação. Depois da partida, conversou com Florentino Pérez para pedir desculpas e, no mesmo encontro, Vini Jr comunicou a posição de não avançar com a renovação diante do atual cenário com Xabi Alonso.
