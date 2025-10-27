Vini Jr pode ser punido por atitude em Real Madrid x Barcelona

O atacante Vini Jr pode ser punido devido às reações que teve ao ser substituído no El Clasico pelo técnico Xabi Alonso. Ao deixar o campo, o brasileiro disse palavras ofensivas em direção ao comandante, e esta atitude pode render ao jogador do Real Madrid uma sanção em cerca de 50 mil euros (cerca de R$ 314 mil).

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

De acordo com o "Mundo Deportivo", o comportamento de Vini Jr é passível de punição devido às leis da liga, que estão em vigor desde 2015.

"Declarações ofensivas ou maldosas que excedam o direito à liberdade de expressão ou ao exercício da crítica, dirigidas ao clube, seus diretores, técnicos e jogadores".

continua após a publicidade

Além disso, caso o Real Madrid entenda que as palavras ditas tenham sido direcionadas ao técnico, o jogador pode ser multado ou até mesmo ser suspenso da função e ter o salário congelado de dois a 10 dias.

A multa financeira pode chegar até 53 mil euros (cerca de R$ 333 mil), de acordo com a tabela estabelecida no acordo e com base no salário mensal do brasileiro, que gira em torno de 1,250 milhão de euros brutos (aproximadamente R$ 7,9 milhões).

continua após a publicidade

Entenda a confusão

Em novas alterações do Real Madrid, Vini Jr foi substituído por Rodrygo. O camisa 7 do Real Madrid ficou furioso com a mudança e saiu do gramado reclamando da escolha e foi diretamente ao vestiário, mas se dirigiu ao banco de reservas logo depois.

— Eu? Ah, vai tomar no c*, sacanagem, car*. Ah, vai se f*. Eu? Sacanagem, po. Não é possível, po. Não é possível. Tá de sacanagem. Por que eu? Vou embora, vou lá pra baixo.

O técnico não falou com o brasileiro na saída de campo. Após o El Clásico, Xabi Alonso se pronunciou, elogiou a partida feita pelo atacante, mas deu um aviso.

— Fiquei com muitas coisas boas sobre o Vini. Não quero perder o foco no que é importante, mas são coisas sobre as quais falaremos. O Vini contribuiu muito, assim como os demais jogadores. É uma vitória merecida, e eu diria que é curta porque criamos bastante. Vai nos permitir recuperar a sensação de ser um time competitivo em jogos grandes. Falaremos sobre o resto. Há personalidades diferentes nos elencos e temos que entendê-las. Agora vamos aproveitar, e depois eu converso com ele sobre isso, claro — afirmou Xabi Alonso.

Vini Jr passa ao lado de Xabi Alonso ao ser substituído no El Clásico (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.