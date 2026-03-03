Getafe alfineta Vini Jr nas redes sociais: 'Boa mudança'

A vitória do Getafe por 1 a 0 sobre o Real Madrid, no Santiago Bernabéu, teve desdobramentos fora de campo nesta terça-feira (3). Após o término da partida, as redes sociais do clube visitante publicaram mensagens fazendo referência a um episódio envolvendo o atacante brasileiro Vini Jr e o lateral Allan Nyom. As publicações ocorreram na esteira de um desentendimento entre os atletas após o apito final.

Em sua conta oficial, o Getafe publicou uma foto de Nyom com a seguinte legenda: "Adoramos quando Djené faz isso, mas digamos apenas que foi uma boa mudança". A frase, acompanhada de outra postagem que dizia "Digamos apenas que foi uma boa substituição", faz referência direta a um episódio de provocação iniciado pelo próprio camisa 7 do Real Madrid no primeiro turno de La Liga.

Contexto do jogo de ida

O atrito entre os jogadores teve início no primeiro confronto entre as equipes na atual temporada, disputado no estádio Coliseu. Naquela ocasião, Allan Nyom entrou em campo aos 35 minutos da segunda etapa e recebeu o cartão vermelho direto 38 segundos depois, após cometer uma falta em Vini Jr.

Logo após a expulsão do lateral, o atacante brasileiro se dirigiu ao técnico do Getafe, José Bordalás, com a frase "ótima substituição". O próprio treinador confirmou o diálogo em entrevista coletiva na época, relatando a fala do jogador do Real Madrid e afirmando que pediu a ele para se concentrar apenas no andamento da partida.

Vini Jr lamenta derrota do Real Madrid para o Getafe em La Liga (Foto: Javier SORIANO / AFP)

Confusão após a partida no Bernabéu

No reencontro desta 26ª rodada, a dinâmica se inverteu. Após o Getafe garantir os três pontos fora de casa, Allan Nyom celebrou a vitória posicionando-se em frente ao banco de reservas do Real Madrid e próximo a Vini Jr. A ação irritou o brasileiro, que foi em direção ao camaronês para questioná-lo, gerando um princípio de confusão no gramado.

Para evitar que a discussão se agravasse, foi necessária a rápida intervenção de jogadores e membros das comissões técnicas de ambas as equipes. Nomes como Éder Militão, Dani Ceballos, Asencio, o técnico Bordalás e o preparador de goleiros Luis Llopis precisaram agir para separar os atletas e encerrar o desentendimento.

