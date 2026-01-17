Torcedores do Flamengo pedem retorno de Vini Jr após atitude da torcida do Real Madrid

A derrota na Supercopa da Espanha e a eliminação nas oitavas de final da Copa do Rei foram golpes duros para o Real Madrid. Neste sábado (17), durante a partida contra o Levante, os torcedores não pouparam vaias para algumas estrelas do elenco, incluindo o atacante Vini Jr, que foi alvo de críticas toda vez que tocou na bola. Diante dessa situação, os torcedores do Flamengo aproveitaram a oportunidade para pedir o retorno do atacante revelado na Gávea.

No último domingo (11), os Merengues perderam a grande final da Supercopa da Espanha para o rival Barcelona e demitiram o treinador Xabi Alonso. Três dias depois, a equipe voltou a campo e foi eliminada pelo Albacete, time da segunda divisão nacional, nas oitavas de final da Copa do Rei. A sequência negativa de resultados custou caro para os jogadores do Real Madrid.

No retorno ao Santiago Bernabéu, os torcedores não pouparam vaias ao elenco, devido ao desempenho ruim nesta temporada. Os principais alvos foram o brasileiro Vini Jr e o meia Jude Bellingham, duas das maiores promessas do clube.

Diante dessa situação, os torcedores do Flamengo aproveitaram a oportunidade para pedir o retorno de Vini Jr. Em meio ao interesse no meia Lucas Paquetá, os internautas sonham com a reedição dessa dupla com a camisa rubro-negra. Confira abaixo.

Com a vitória parcial contra o Levante, o Real Madrid vai diminuindo a desvantagem para o líder Barcelona, que ainda joga na rodada, para um ponto. Na próxima terça-feira (20), a equipe Merengue recebe o Mônaco, pela Uefa Champions League.

Entenda a negociação entre Flamengo e West Ham por Paquetá

Texto por: Maurício Luz

O Flamengo segue em conversas com o West Ham pela contratação de Lucas Paquetá. Até aqui, as tratativas ainda foram preliminares e dependem da formalização de uma proposta por parte do clube inglês, além do aval do presidente rubro-negro, Luiz Eduardo Baptista. Este último, no entanto, não deve ser empecilho.

As negociações são conduzidas pelo diretor de futebol rubro-negro, José Boto, em contato direto com dirigentes dos Hammers. Até o momento, o clube carioca recebeu apenas uma sinalização extraoficial de que os ingleses aceitam negociar o atleta. O indicativo inicial é de valores em torno de 40 milhões de euros (R$ 240 milhões), mas não houve apresentação formal.

A expectativa do Flamengo é que a proposta seja oficializada. A partir disso, Boto levará o possível acordo ao presidente Luiz Eduardo Baptista para avaliar a viabilidade financeira e autorizar o avanço das negociações.

Entre clube e jogador, já há um acordo contratual por um vínculo de quatro anos. Paquetá, por sua vez, tem pressionado o West Ham para ser liberado, fator que contribuiu para o avanço das conversas. Como publicado inicialmente pelo jornal The Guardian, os ingleses cogitam liberar o atleta apenas em maio, mas clube carioca tem intenção de contar com o meia de forma imediata.

Alvo do Flamengo, Lucas Paquetá em ação pelo West Ham em amistoso contra o Everton (Foto: Patrick McDermott/AFP)

