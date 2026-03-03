Jato de Cristiano Ronaldo deixa Arábia Saudita após conflitos na região

O jato particular do atacante Cristiano Ronaldo, do Al-Nassr, deixou a Arábia Saudita durante a madrugada em um voo não programado com destino à Europa, nesta terça-feira (3). A movimentação ocorreu horas após a embaixada dos Estados Unidos em Riad, capital saudita, ser alvo de ataques com drones.

De acordo com dados de rastreamento aéreo do site Flightradar24, consultados pela imprensa britânica, o avião modelo Bombardier Global Express 6500 decolou de Riad por volta das 20h (horário local). A aeronave, avaliada em cerca de R$ 420 milhões, sobrevoou o espaço aéreo do Egito e o Mar Mediterrâneo, aterrissando em Madri pouco antes da 1h da manhã, completando um trajeto de sete horas.

Até o momento, não há confirmação oficial se o jogador de 41 anos, sua companheira Georgina Rodríguez ou seus filhos estavam a bordo do voo. O contexto da viagem, no entanto, gerou repercussão imediata devido aos conflitos recentes na região envolvendo Irã, Israel e forças americanas. Milhares de estrangeiros, incluindo cidadãos britânicos e norte-americanos, têm buscado rotas de saída do Oriente Médio após governos ocidentais emitirem alertas de segurança.

Jato particular de Cristiano Ronaldo (Foto: Reprodução)

Impactos no calendário esportivo

O agravamento da situação política já reflete diretamente no calendário do futebol asiático. A Confederação Asiática de Futebol (AFC) emitiu um comunicado oficial anunciando o adiamento das partidas de ida das oitavas de final da AFC Champions League Elite e das quartas de final da AFC Champions League Two envolvendo equipes da Região Oeste, que estavam programadas para os dias 2, 3 e 4 de março. Com isso, o confronto do Al-Nassr contra o Al-Wasl foi suspenso até novo aviso.

Apesar das paralisações continentais, a Federação Saudita de Futebol manteve, até o momento, a programação do campeonato nacional, com jogos agendados para a rodada entre os dias 5 e 7 de março. Cristiano Ronaldo, no entanto, já estava afastado dos gramados em processo de recuperação de uma lesão muscular sofrida em sua última partida contra o Al-Fahya.

Cristiano Ronaldo em ação durante Al-Nassr x Al-Ahli, pela Liga Saudita (Foto: Divulgação/Al-Nassr)

