Barcelona não deve sentir falta de Lewandowski em decisão na Copa do Rei

No duelo de volta da semifinal da Copa do Rei, o Barcelona não contará com a presença de Robert Lewandowski contra o Atlético de Madrid. No sábado (28), o centroavante sofreu uma fratura na órbita ocular na vitória do clube catalão por 4 a 1 sobre o Villarreal.

No entanto, o Barcelona não deve sentir tanto a falta de Lewandowski na partida, uma vez que o polonês perdeu o status de titular absoluto na equipe de Hansi-Flick. Na temporada, o atacante disputou 32 jogos, mas desfalcou o clube blaugrana em oito ocasiões.

Com Lewandowski em campo, o Barcelona possui um aproveitamento de 77% com 24 vitórias em 32 jogos. Sem o centroavante em campo, os culés elevam o aproveitamento para 87,5% com sete triunfos em oito jogos. Embora a amostragem seja menor, os números não mentem.

Quem deve substituir Lewandowski em Barcelona x Atlético?

Com a ausência de Lewandowski, Hansi-Flick deve optar pela entrada do atacante Ferran Torres no lugar do polonês. O espanhol deve formar o trio de ataque ao lado do compatriota Lamine Yamal e de Raphinha.

Na temporada, Lewandowski é o 3º maior artilheiro do Barcelona com 14 gols marcados em 32 partidas. Na frente do centroavante polonês está Ferran Torres, que é o 2º maior goleador do elenco com 16 gols marcados. Lamine Yamal (18) ocupa o lugar mais alto do pódio na estatística.

Comparação entre Lewandowski e Ferran Torres na atual temporada do Barcelona (Arte: NotebookLM)

Atacante perde importância na temporada

Na última temporada, Lewandowski foi o maior artilheiro do Barcelona, tendo balançado as redes dos adversários 42 vezes. O atleta era considerado titular absoluto, tendo somado quase quatro mil minutos em 2024/2025.

No entanto, o centroavante viu sua minutagem caindo justamente em seu último ano de contrato com o Barcelona. No início da temporada, Deco, diretor esportivo do clube catalão, já havia indicado a possibilidade da saída de Lewandowski em entrevista ao Lance!.

- Acho que o Robert (Lewandowski) foi importante e é importante para nós. Também acho que até pela idade dele, pela carreira dele, acho que ele mesmo vai viver ano a ano. Acho que chega uma certa fase da carreira que a gente não faz tantos planos muito para a frente. Acho que ele está focado nesse ano. A gente também. e vamos ver. Como falei, é um jogador que depende muito mais da vontade dele, de como ele se sente, como ele vai ver. E a gente vai ver a evolução durante o ano. E a gente vai falar sobre isso.

Essa evolução não foi vista em campo. Na atual temporada, Lewandowski não chegou nem a dois mil minutos em campo, tem menos gols e sofre uma lesão na reta final de 2025/2026 e sem prazo de retorno. São fatos que jogam contra a permanência do veterano de 37 anos, que é o 12º maior artilheiro da história do Barcelona com 115 gols marcados em quase quatro anos.

