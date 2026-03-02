Fluminense acerta com centroavante Rodrigo Castillo, algoz do Flamengo na Recopa

O Fluminense acertou a contratação do atacante Rodrigo Castillo. Após novas condições impostas pelo Lanús nas etapas finais da negociação, os clubes voltaram a se reunir e chegaram a um entendimento para concluir a transferência.

O Tricolor acertou a compra de 100% dos direitos econômicos do centroavante. O valor pedido pelos argentinos foi de cerca de US$ 10 milhões (R$ 51,7 milhões). O jogador desembarca no Rio de Janeiro nesta terça-feira (3) para finalizar os detalhes do negócio. A informação sobre o avanço final foi divulgada inicialmente pelo jornalista César Luis Merlo, do "Uol", e confirmada pelo Lance!.

Um dos principais entraves do negócio foi por conta da forma de pagamento. O Lanús queria que uma parte considerável do montante fosse paga ainda em neste ano. O Tricolor procurou um meio termo que fosse bom para as duas partes.

Reforço do Fluminense, Castillo é algoz do Flamengo

Castillo dominou o noticiário do futebol Sul-Americano nos últimos dias após o título da Recopa 2026 em cima do Flamengo. O rival do Tricolor viu o atacante argentino balançar as redes duas vezes nos jogos da decisão.

A busca por um centroavante vinha sendo uma das prioridades do departamento de futebol. Antes de chegar a Castillo, o clube tentou outros nomes para a posição, como Hulk, Bouanga, Cuello e Ávalos.

