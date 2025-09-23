Real Madrid dá ultimato a Vini Jr sobre renovação, segundo jornal

O futuro de Vini Jr no Real Madrid voltou ao centro do debate. Segundo informações publicadas pelo jornal espanhol "Marca" e "Diario AS", o clube merengue apresentou ao atacante uma proposta considerada “final” para renovar seu contrato, que vai até junho de 2027. A diretoria não pretende aumentar os valores ou rever as condições estabelecidas, o que pressiona o brasileiro a tomar uma decisão nos próximos meses.

Segundo os jornais, o agente de Vini Jr, Frederico Pena, se reuniu com José Ángel Sánchez, diretor-executivo do Real Madrid, no centro de treinamentos de Valdebebas. O encontro durou cerca de uma hora e meia e teve como objetivo discutir a renovação do contrato. A proposta segue na mesa, mas o clube considera que já fez sua parte e agora aguarda uma resposta definitiva do jogador.

Até meados de 2024, a expectativa era de que a renovação estivesse praticamente acertada. No entanto, mudanças internas, somadas à nova hierarquia imposta por Xabi Alonso no elenco, criaram um clima diferente para o brasileiro. O técnico tem rodado o elenco e Vini Jr deixou de ser titular absoluto em todas as partidas, algo que não estava nos planos do atacante neste momento da carreira.

Vini Jr em ação pelo Real Madrid contra o PSG (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

O clube quer manter sua política salarial para evitar problemas no elenco. Já Vini Jr disse a Florentino Pérez que não gosta de estar sempre sob pressão e quer ter mais estabilidade e protagonismo enquanto negocia sua renovação.

Novela entre Vini Jr e Real Madrid se encaminha para o fim

Apesar do impasse, não há motivo para alarme imediato. O contrato atual de Vini Jr vai até 30 de junho de 2027, dando espaço para negociações. Ainda assim, o Marca destaca que, se o verão europeu de 2026 chegar sem acordo, será inevitável que o Real Madrid avalie outras possibilidades.

O atacante, por sua vez, mantém o desejo de continuar em Madrid e não abriu negociações com clubes estrangeiros, mesmo diante de propostas milionárias da Arábia Saudita. Para seguir no clube merengue, porém, terá que aceitar as condições impostas pela diretoria. A ideia do Real Madrid não é vendê-lo agora nem precipitar qualquer transferência, mas garantir segurança sobre o futuro de uma de suas principais estrelas.

Além da questão contratual, o momento esportivo também influencia. Sob o comando de Xabi Alonso, Vini Jr foi reserva em algumas partidas e titular em outras. Na atual temporada, soma dois gols e duas assistências em seis jogos, números distantes do pico que o consagrou nas temporadas anteriores. Essa nova realidade pesa nas conversas sobre a renovação, já que o atacante quer entender seu papel futuro no time.

Por enquanto, o ultimato está dado: ou Vini Jr aceita os termos atuais ou terá de conviver com a indefinição. O desfecho dessa negociação pode se tornar um dos temas mais importantes da temporada no Real Madrid e impactar o mercado europeu nos próximos anos.

