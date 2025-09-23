Real Madrid dá ultimato a Vini Jr sobre renovação, segundo jornal
O futuro de Vini Jr no Real Madrid voltou ao centro do debate. Segundo informações publicadas pelo jornal espanhol "Marca" e "Diario AS", o clube merengue apresentou ao atacante uma proposta considerada “final” para renovar seu contrato, que vai até junho de 2027. A diretoria não pretende aumentar os valores ou rever as condições estabelecidas, o que pressiona o brasileiro a tomar uma decisão nos próximos meses.
Segundo os jornais, o agente de Vini Jr, Frederico Pena, se reuniu com José Ángel Sánchez, diretor-executivo do Real Madrid, no centro de treinamentos de Valdebebas. O encontro durou cerca de uma hora e meia e teve como objetivo discutir a renovação do contrato. A proposta segue na mesa, mas o clube considera que já fez sua parte e agora aguarda uma resposta definitiva do jogador.
Até meados de 2024, a expectativa era de que a renovação estivesse praticamente acertada. No entanto, mudanças internas, somadas à nova hierarquia imposta por Xabi Alonso no elenco, criaram um clima diferente para o brasileiro. O técnico tem rodado o elenco e Vini Jr deixou de ser titular absoluto em todas as partidas, algo que não estava nos planos do atacante neste momento da carreira.
O clube quer manter sua política salarial para evitar problemas no elenco. Já Vini Jr disse a Florentino Pérez que não gosta de estar sempre sob pressão e quer ter mais estabilidade e protagonismo enquanto negocia sua renovação.
Novela entre Vini Jr e Real Madrid se encaminha para o fim
Apesar do impasse, não há motivo para alarme imediato. O contrato atual de Vini Jr vai até 30 de junho de 2027, dando espaço para negociações. Ainda assim, o Marca destaca que, se o verão europeu de 2026 chegar sem acordo, será inevitável que o Real Madrid avalie outras possibilidades.
O atacante, por sua vez, mantém o desejo de continuar em Madrid e não abriu negociações com clubes estrangeiros, mesmo diante de propostas milionárias da Arábia Saudita. Para seguir no clube merengue, porém, terá que aceitar as condições impostas pela diretoria. A ideia do Real Madrid não é vendê-lo agora nem precipitar qualquer transferência, mas garantir segurança sobre o futuro de uma de suas principais estrelas.
Além da questão contratual, o momento esportivo também influencia. Sob o comando de Xabi Alonso, Vini Jr foi reserva em algumas partidas e titular em outras. Na atual temporada, soma dois gols e duas assistências em seis jogos, números distantes do pico que o consagrou nas temporadas anteriores. Essa nova realidade pesa nas conversas sobre a renovação, já que o atacante quer entender seu papel futuro no time.
Por enquanto, o ultimato está dado: ou Vini Jr aceita os termos atuais ou terá de conviver com a indefinição. O desfecho dessa negociação pode se tornar um dos temas mais importantes da temporada no Real Madrid e impactar o mercado europeu nos próximos anos.
