A demissão de Filipe Luís do comando técnico do Flamengo gerou repercussão imediata na imprensa esportiva europeia nesta terça-feira (3). Veículos como o jornal espanhol "As" e a emissora britânica "BBC Sport", relataram a saída do treinador de 40 anos, destacando o fato de a decisão ter ocorrido horas após o time aplicar uma goleada de 8 a 0 sobre o Madureira. A vitória garantiu a classificação do rubro-negro para a final do Campeonato Carioca deste fim de semana, com um placar agregado de 11 a 0.

O jornal As descreveu Filipe Luís como "abatido" e apontou que a saída decorre de resultados ruins recentes, com destaque para a derrota na final da Recopa Sul-Americana diante do Lanús. A BBC complementou o cenário lembrando que o Flamengo acumulou dois vice-campeonatos consecutivos no último mês, perdendo também a decisão da Supercopa do Brasil.

O jornal espanhol relembrou ainda que o treinador esteve perto de faturar a Copa Intercontinental há três meses, no Catar, quando o time foi superado pelo PSG apenas nas cobranças de pênaltis. De acordo com o diário, Filipe Luís segue sendo um técnico muito requisitado pela elite europeia, apesar da saída decepcionante do clube brasileiro.

Já a inglesa BBC Sports ressaltou que Filipe Luís obteve uma média impressionante de um troféu a cada 14 jogos, totalizando sete títulos em 100 partidas no comando da equipe desde que substituiu Tite, em setembro de 2024.

Entre as principais conquistas listadas pelos veículos estão o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, a Supercopa do Brasil, o Campeonato Carioca e a Copa Libertadores de 2025. O título continental o transformou em vencedor da competição tanto como jogador quanto como treinador.

Filipe Luís na vitória do Flamengo sobre o Madureira pela semifinal do Carioca (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Gazeta Press)

Demissão de Filipe Luís

O Flamengo anunciou, horas depois da vitória por 8 a 0 diante do Madureira, que o técnico Filipe Luís não faz mais parte do quadro de funcionários do clube. O treinador deixa o Rubro-Negro ao lado de Ivan Palanco (auxiliar técnico) e Diogo Linhares (preparador físico).

- O Clube de Regatas do Flamengo informa que, a partir desta terça-feira (3), Filipe Luís não seguirá no comando técnico da equipe profissional. Com ele, deixam o clube também Ivan Palanco (auxiliar técnico) e Diogo Linhares (preparador físico). O Flamengo agradece ao ex-atleta e técnico Filipe Luís por tudo o que foi conquistado e compartilhado nesta jornada. O clube deseja sucesso e muita sorte na continuidade de sua trajetória profissional. Clube de Regatas do Flamengo - publicou o Flamengo.

Flamengo anuncia demissão de Filipe Luís logo após coletiva de imprensa

Logo após o término da vitória por 8 a 0, em que o treinador foi extremamente criticado pelos torcedores, Filipe Luís participou da coletiva de imprensa no Maracanã. Em uma de suas respostas, ele abordou a cobrança dos torcedores e disse que, de certa forma, entende a dor dos torcedores.

- Entendo perfeitamente. Gosto de lembrar sempre que eu usava a camisa do Flamengo quando era pequeno, sou torcedor do Flamengo igual a eles. Quando me coloco no cargo de jogador primeiro, é uma escolha de vida, sabia da pressão que era. Um dos meus melhores amigos no futebol, o Diego Ribas, vivia essa cobrança. Eu via de longe e quis viver essa torcida, no bom e no ruim. Como treinador, a partir do momento em que quis começar aqui e o clube me abriu as portas, eu sabia de tudo. Sei que o torcedor acreditou em mim, me deu muita confiança, convenceu a diretoria a me deixar no cargo. Eu não tenho esse perfil de dar carrinho, gritar, mas tenho o perfil de respeito pelo escudo - disse o treinador.

Filipe Luís conquistou mais uma Libertadores pelo Flamengo, agora como técnico (Foto: Luis ACOSTA / AFP)

Filipe Luís recebeu a notícia após a coletiva de imprensa

O técnico Filipe Luís recebeu a notícia da sua demissão ao término da coletiva de imprensa. Ele foi comunicado pela diretoria por meio de José Boto, diretor de futebol do clube carioca. A reportagem do Lance! apurou que, anteriormente, não existia qualquer comunicado ou possibilidade prévia do desligamento.

Números de Filipe Luís como técnico do Flamengo

Supercampeão como jogador, Filipe Luís também cravou o seu nome na história do clube como treinador. No total, são 63 vitórias, 23 empates e 15 derrotas em 101 jogos.

