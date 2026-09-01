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Arsenal leva chapéu de rival da Premier League por joia do Lyon

Clube 'perde' substituto de Gabriel Martinelli

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
01/09/2026 08:26
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Malick Fofana comemora gol marcado pelo Lyon sobre o Fenerbahce, nas eliminatórias da Champions League
Malick Fofana comemora gol marcado pelo Lyon sobre o Fenerbahce, nas eliminatórias da Champions League (Foto: Olivier Chassignole/AFP)

O Sunderland deu um chapéu no Arsenal e acertou a contratação do jovem Malick Fofana na janela de transferências. Segundo o "The Athletic", o clube da Premier League pagará 30 milhões de euros (R$ 180 milhões) fixos, além de outros cinco milhões de euros (R$ 30 milhões) variáveis ao Lyon pela chegada da joia de 21 anos.

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Malick Fofana era visto no Arsenal como um dos possíveis substitutos de Gabriel Martinelli, que está de saída para o Al-Hilal. No entanto, o clube londrino nunca esteve disposto a pagar um valor entre 35 a 40 milhões de euros (R$ 210 milhões a R$ 240 milhões) pelo jogador de 21 anos.

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Fora dos planos do Arsenal, Fofana passará por exames médicos nas próximas horas e assinará um contrato de cinco anos com o Sunderland. O atual 11º colocado da Premier League aposta em uma joia belga, mas que sofreu com uma grave lesão no tornozelo na última temporada.

Em meio a esse cenário, o Arsenal deve buscar uma nova solução nas últimas horas em que o mercado de transferências está aberto. Atualmente, os Gunners contam apenas com Tzolis na ponta esquerda após as saídas de Martinelli e Trossard.

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