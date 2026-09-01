Benfica encaminha saída de Richard Ríos para o Al-Ittihad
Meia é visto como substituto de Fabinho na Arábia Saudita
O Benfica encaminhou a saída por empréstimo do meia Richard Ríos para o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, nesta janela de transferências. Segundo a "ESPN", o clube português receberá entre 3 a 4 milhões de euros (R$ 18 milhões a R$ 24 milhões) pela negociação.
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Richard Ríos precisa dar o aval positivo para que as negociações avancem, e o atleta faça os exames médicos e assine um novo contrato. De acordo com a imprensa portuguesa, o empréstimo não contará com uma opção de compra por parte do Al-Ittihad.
Na atual temporada, o Benfica contratou Marco Silva para comandar os Encarnados, e o treinador não conta com Richard Ríos entre suas prioridades no elenco. O colombiano disputou seis partidas, mas apenas uma iniciando como titular das Águias.
Pouco mais de um ano após sua saída do Palmeiras para o Benfica, Richard Ríos chegaria com status de titular no Al-Ittihad. O colombiano preencheria a vaga deixada por Fabinho, que deixou a Arábia Saudita para o Trabzonspor após o fim de seu contrato.
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