Bruno Guimarães estreia, e Arsenal vence Aston Villa na Premier League
Equipe de Mikel Arteta encerra agosto com 100% de aproveitamento
O Arsenal derrotou o Aston Villa por 1 a 0, pela 2ª rodada da Premier League, nesta segunda-feira (31), no Villa Park. O inglês Saka foi o autor do único gol da vitória dos Gunners marcado no segundo tempo, enquanto Bruno Guimarães fez sua estreia oficial pelos Gunners.
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Em um primeiro tempo morno, Aston Villa e Arsenal não protagonizaram muitas emoções para os presentes no Villa Park. Na melhor chance do jogo, Buendía aproveitou um erro na saída de bola dos Gunners e soltou uma bomba de fora da área, mas a bola carimbou o travessão. Os visitantes responderam com Havertz recebendo um passe em profundidade pelo lado direito da área, mas a batida saiu sem direção do gol e pela linha de fundo. O time de Unai Emery voltou a assustar com Maatsen sendo acionado pela esquerda, ajeitando para a perna direita e finalizando para fora.
No segundo tempo, o Arsenal voltou um pouco melhor em relação ao Aston Villa em busca da vitória fora de casa. Em uma grande chance, Odegaard teve uma oportunidade de abrir o placar com uma cobrança de falta da entrada da área, mas a batida por cima da barreira saiu tirando tinta da trave. Aos 13 minutos, Calafiori recebeu uma bola pela esquerda, cruzou de carrinho e Saka surgiu na pequena área para empurrar para o fundo das redes e abrir o placar para os Gunners.
Visão do Lance!
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Quando o Arsenal se encontrava em dificuldades para criar jogadas, Eze recebeu uma bola pela ponta esquerda, tocou em profundidade para Calafiori e o lateral-esquerdo cruzou rasteiro para Saka abrir o placar aos 13 minutos do segundo tempo. O único gol do duelo fez com que os Gunners fossem a seis pontos na Premier League e encostassem no Manchester City em busca da liderança.
Deu aula 🏅
Em um confronto muito equilibrado e sem grandes oportunidades, Saka foi o melhor jogador do Arsenal diante do Aston Villa. Além do gol, o camisa sete sofreu uma falta perigosa na entrada da área que gerou uma chance que quase terminou em um tento de Odegaard, além de ter sido a principal válvula de escape da equipe de Mikel Arteta pelo lado direito do ataque.
Ficou abaixo 📉
Uma das surpresas do Arsenal no início da temporada, Tzolis não teve uma boa atuação na etapa inicial, onde ficou encaixotado na marcação do Aston Villa. Além de não ter conseguido criar boas chances de gols para si ou seus companheiros, o grego ainda foi punido com cartão amarelo por uma falta em Cash.
✅ Ficha técnica
Aston Villa 🆚 Arsenal
Premier League - 2ª rodada
📆 Data e horário: segunda-feira, 31 de agosto de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Villa Park, Birmingham (ING)
🥅 Gols: Saka, 13'/2ºT (0-1)
🟨 Cartões amarelos: Tzolis (ARS); Alysson, McGinn e Maatsen (AVL)
🟥 Cartões vermelhos: -
Aston Villa (Técnico: Unai Emery)
Suzuki; Cash (Wan-Bissaka), Lindelof, Pau Torres e Maatsen; Kamara, Barkley (Garnacho) e Buendía; McGinn, Jackson (Abraham) e Hemmings (Alysson).
Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)
Raya; White, Mosquera (Konsa), Gabriel Magalhães e Calafiori; Rice (Zubimendi), Lewis-Skelly (Bruno Guimarães) e Odegaard (Merino); Saka, Havertz e Tzolis (Eze).
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