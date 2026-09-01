Roma desiste da contratação de Luiz Henrique, do Zenit
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A Roma desistiu da contratação de Luiz Henrique após o Zenit recusar uma segunda proposta feita pelo clube italiano. De acordo com informações da "ESPN", a equipe do País da Bota ofereceu 38 milhões de euros (R$ 227 milhões) fixos e outros cinco milhões de euros (R$ 30 milhões) variáveis a partir de metas estabelecidas em contrato.
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Com a desistência da contratação de Luiz Henrique, a Roma mira outro nome na janela de transferências. O alemão Jamie Leweling, do Stuttgart, é visto como uma das prioridades do clube italiano para reforçar o elenco de Gian Piero Gasperini.
Recentemente, Luiz Henrique também foi alvo do Flamengo na janela de transferências, mas o Rubro-Negro também não conseguiu chegar nos valores pedidos pelo Zenit. Com isso, o clube brasileiro procurou alternativas no mercado com a desistência do atacante da Seleção Brasileira.
Na atual temporada, Luiz Henrique já fez seis partidas dos nove confrontos feitos pelo Zenit em 2026/2027. No entanto, o brasileiro tem um início de campanha devagar, onde não marcou gols, nem contribuiu com assistências.
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