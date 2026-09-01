Dortmund acerta contratação de atacante do Arsenal
Joia é emprestada pela segunda vez consecutiva
O Borussia Dortmund acertou a contratação por empréstimo do jovem Ethan Nwaneri, que pertence ao Arsenal. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o salário do atacante será coberto integralmente pelo clube alemão.
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Apesar do Arsenal ceder Nwaneri por empréstimo, o Dortmund não terá a opção de compra em definitivo do jogador ao fim do contrato. Os Gunners acreditam no potencial da joia de 19 anos, mas o clube entende que a saída pontual nessa janela é a melhor solução para que o atleta tenha mais minutos e se desenvolva antes de retornar à Inglaterra.
Por outro lado, o Dortmund sempre teve interesse na contratação da promessa do Arsenal, mas o clube acelerou a operação após uma grave lesão de ligamento de joelho sofrida por Giannis Konstantelias. O grego, que também chegou para a atual temporada, talvez não volte para 2026/2027.
Logo após a lesão de Konstantelias, os dirigentes do Dortmund ligaram para o entorno de Nwaneri e explicaram o projeto do clube alemão para o jogador. O Arsenal vê com bons olhos um novo empréstimo após o jogador ter se destacado com a camisa do Olympique Marseille na segunda metade da última temporada.
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