Grealish acerta saída do Manchester City para rival inglês
Meia deixa atual vice-campeão inglês por empréstimo
O meia Jack Grealish acertou sua saída do Manchester City e retorna para o Everton por um novo empréstimo de uma temporada. Segundo o "The Athletic", o veterano de 30 anos assinará contrato após a realização de exames médicos, nesta terça-feira (1º).
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O Everton sempre desejou o retorno de Grealish, mas os esforços aumentaram após o Manchester City contratar Ndiaye, que era o grande nome dos Toffees. Com isso, o veterano retorna ao clube de Liverpool com a responsabilidade de assumir o protagonismo da equipe.
Na última temporada com o Everton, Grealish marcou dois gols e contribuiu com seis assistências em 22 partidas disputadas. No entanto, o jogador de 30 anos teve sua temporada interrompida por uma fratura por estresse no pé.
No primeiro jogo do Manchester City na temporada, Jack Grealish chegou a entrar em campo no duelo com o Bournemouth. No entanto, o atleta não foi nem relacionado pelo técnico Enzo Maresca na vitória dos Sky Blues sobre o Crystal Palace por 4 a 1 em meio as negociações.
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