Gabriel Jesus é anunciado como novo reforço do Barcelona
Atacante assina contrato válido por três temporadas
O atacante Gabriel Jesus foi anunciado como novo reforço do Barcelona após concluir sua saída do Arsenal na janela de transferências. O centroavante brasileiro assinou contrato com o clube catalão até junho de 2029.
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Na segunda-feira (31), Gabriel Jesus já havia chegado à Catalunha, realizado exames médicos e assistido a vitória do Barcelona sobre o Rayo Vallecano por 5 a 2 do Camp Nou. O atleta esteve presente nas arquibancadas ao lado de sua esposa e seus filhos.
No Barcelona, Gabriel Jesus chega para preencher uma lacuna deixada após as saídas de Lewandowski e Ferran Torres. No entanto, o brasileiro chega como uma opção para Hansi-Flick, uma vez que Raphinha vem atuando como um camisa nove e tendo excelentes exibições no início da temporada.
Ainda assim, Gabriel Jesus vive a expectativa de ter uma minutagem maior no Barcelona do que tinha no Arsenal. O atleta não estava nos planos de Mikel Arteta, que priorizou as permanências de Kai Havertz e Gyokeres.
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