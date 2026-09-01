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Gabriel Jesus é anunciado como novo reforço do Barcelona

Atacante assina contrato válido por três temporadas

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
01/09/2026 10:02
Atualizado há 46 minutos
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Gabriel Jesus é apresentado como novo jogador do Barcelona
Gabriel Jesus é apresentado como novo jogador do Barcelona (Foto: Lluis Gene/AFP)

O atacante Gabriel Jesus foi anunciado como novo reforço do Barcelona após concluir sua saída do Arsenal na janela de transferências. O centroavante brasileiro assinou contrato com o clube catalão até junho de 2029.

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Na segunda-feira (31), Gabriel Jesus já havia chegado à Catalunha, realizado exames médicos e assistido a vitória do Barcelona sobre o Rayo Vallecano por 5 a 2 do Camp Nou. O atleta esteve presente nas arquibancadas ao lado de sua esposa e seus filhos.

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No Barcelona, Gabriel Jesus chega para preencher uma lacuna deixada após as saídas de Lewandowski e Ferran Torres. No entanto, o brasileiro chega como uma opção para Hansi-Flick, uma vez que Raphinha vem atuando como um camisa nove e tendo excelentes exibições no início da temporada.

Ainda assim, Gabriel Jesus vive a expectativa de ter uma minutagem maior no Barcelona do que tinha no Arsenal. O atleta não estava nos planos de Mikel Arteta, que priorizou as permanências de Kai Havertz e Gyokeres.

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Gabriel Jesus ao lado da esposa segurando a filha
Gabriel Jesus marcou presença no Camp Nou para assistir a Barcelona x Rayo Vallecano (Foto: Lluis Gene/AFP)
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