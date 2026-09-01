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Gabriel Jesus é apresentado no Barcelona e manda recado para técnico

Atleta assina contrato com o clube catalão até 2029

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
01/09/2026 10:45
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Gabriel Jesus é apresentado como novo jogador do Barcelona e posa com camisa do clube catalão
Gabriel Jesus é apresentado como novo jogador do Barcelona e posa com camisa do clube catalão (Foto: Lluis Gene/AFP)

Novo reforço do Barcelona, Gabriel Jesus assinou contrato com o clube catalão até junho de 2029 e foi apresentado à imprensa. Em coletiva, o centroavante brasileiro mandou um recado para o técnico Hansi-Flick sobre como pode ajudar a equipe com suas qualidades.

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- Em toda a minha vida, joguei em três ou quatro posições da frente. Por fora, por dentro, pelos lados... Não falei de posição com o treinador, mas estou aqui para ajudar. Sou centroavante, mas também joguei por fora 30% ou 40% da minha carreira. Tenho minhas qualidades e não venho aqui para melhorar. Todos têm muita qualidade, não só os atacantes. Sou mais um.

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Na coletiva, Gabriel Jesus foi questionado sobre o fato de ter se tornado um Plano B do Barcelona após as dificuldades pela contratação de Julián Álvarez. O atleta agradeceu a oportunidade e lembrou de uma chance que teve de vestir a camisa culé no passado.

- Não me chateia que dizem que sou outro plano. Me ofendem quando dizem que sou má pessoa. Me chateia não jogar. Tenho uma oportunidade real de estar no Barcelona. Tive há alguns anos, mas a vida me levou para outro caminho. Mas agora é um sonho. Vou fazer o melhor, trabalhar muito. O que dizem de fora, não me importa.

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No Barcelona, Gabriel Jesus está empolgado para reencontrar Raphinha, com quem conviveu nos bastidores da Seleção Brasileira, mas também João Cancelo, Eric García e Rodri, que passaram pelo Manchester City no mesmo período em que o brasileiro defendeu os Sky Blues.

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Gabriel Jesus é anunciado no Barcelona
Gabriel Jesus é anunciado no Barcelona (Foto: Lluis GENE / AFP)
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