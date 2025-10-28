Enquanto o fim de semana do futebol internacional teve Vini Jr como principal destaque após a vitória do Real Madrid por 2 a 1 sobre o Barcelona, outro brasileiro continua em evidência na imprensa espanhola devido à indefinição sobre seu futuro na capital. Trata-se de Endrick, que já manifestou interesse em deixar o clube temporariamente em busca de maior tempo de jogo, pretende ganhar visibilidade e aumentar suas chances de ser convocado por Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira antes da Copa do Mundo de 2026. Segundo o jornal "As", da Espanha, estão em análise os possíveis arranjos financeiros necessários para viabilizar a transferência.

Para o veículo, não há dúvidas de que o jovem será um dos nomes mais cobiçados na próxima janela de transferências, prevista para o inverno europeu, em janeiro de 2026, atraindo o interesse dos principais clubes do futebol europeu. As condições financeiras, aliás, estão bem definidas: um empréstimo de meia temporada teria custo aproximado de 4,5 milhões de euros (cerca de R$ 28 milhões na cotação atual).

Nesse tipo de operação, o clube recebedor deve assumir a parte proporcional da amortização referente ao valor investido na contratação do jogador. O Madrid desembolsou 35 milhões de euros pela aquisição de Endrick, que assinou contrato por seis anos, o que representa cerca de 6 milhões de euros por temporada contabilizados pelo clube.

Para um empréstimo de meio ano, o time interessado precisaria pagar 3 milhões de euros ao Madrid, além da fração proporcional do salário do atleta. Atualmente, Endrick recebe 3 milhões de euros brutos por temporada, o que significa que o clube que o acolher deveria arcar com 1,5 milhão de euro referentes à sua remuneração. O raciocínio matemático foi realizado pelo jornal "As".

Jornal "As" sobre a situação de Endrick no Real Madrid (Foto: Reprodução/As)

Tradução: Endrick, tê-lo vale € 4,5 milhões (título). O brasileiro decide sair no inverno se continuar sem tempo de jogo: metade da Europa está de olho na situação. O jogador prefere se juntar a um time fora da Espanha (subtítulo).

A matéria, assinada pelo jornalista Marco Ruiz, também enfatiza que o jogador pretende permanecer no futebol europeu, atuando em equipes que disputem a Champions League nesta temporada, mas ressalta um detalhe: a preferência é por sair da Espanha.

Com base nos valores apontados e nas informações divulgadas pela imprensa espanhola, o Lance! elencou cinco possíveis destinos realistas e acessíveis para Endrick no futebol europeu, onde ele teria espaço para se desenvolver e retornar ao radar do Brasil pensando na Copa do próximo ano, além de destacar o roteiro de uma possível volta ao Palmeiras — clube que projetou o jogador ao cenário mundial — em 2026 . Veja a análise completa aqui.

Endrick, do Palmeiras, se despede da torcida após a partida contra o San Lorenzo, no Allianz Parque, pela Libertadores de 2024 (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Endrick: promessa galáctica ou fracasso merengue? ⚪

Endrick tornou-se um caso à parte em Madri. O brasileiro é o único jogador de linha do elenco, apto fisicamente, que ainda não atuou sequer um minuto desde a chegada de Xabi Alonso ao comando técnico. Sem estrear nesta temporada, o jovem não entra em campo desde 18 de maio, quando participou da partida contra o Sevilla, válida pela última rodada da La Liga 2024/25.

Desde sua chegada ao clube, a trajetória de Endrick tem sido marcada por mais presenças no banco de reservas do que minutos efetivos em campo. Ainda sob a gestão de Carlo Ancelotti, o camisa 16 teve participações esporádicas, com destaque para a Copa do Rei, competição na qual foi o principal nome da equipe: foram cinco gols em seis jogos. No entanto, a mudança de temporada e de técnico parece ter agravado sua situação.

Endrick sofreu uma lesão na coxa em sua última exibição e desde então não voltou a atuar pelo Real Madrid. Às vésperas do Mundial de Clubes, teve um agravamento no músculo posterior da coxa direita e foi cortado do torneio, o primeiro disputado sob a direção de Alonso. Embora a recuperação tenha sido avaliada positivamente pela equipe médica, ele permanece fora dos planos imediatos do treinador.

