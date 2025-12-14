PSG embarca com dúvidas para encarar o Flamengo na final do Mundial

O PSG embarca para a disputa da final do Mundial com dúvidas para encarar o Flamengo, na quarta-feira (17). A equipe de Luis Enrique sofreu com diversas ausências na vitória por 3 a 2 sobre o Metz, pela Ligue 1, e pode ter uma escalação bem diferente da que foi campeã da Champions League.

Um dos melhores nomes do elenco, Achraf Hakimi está descartado do Intercontinental, enquanto o zagueiro Marquinhos sofre com um problema muscular. No sábado (13), Mayulu foi retirado da lista de relacionados do PSG de última hora por conta de uma virose.

Eleito o Bola de Ouro da última temporada, Ousmane Dembélé retornou aos treinos individuais após ter tido uma virose. A presença do camisa 10 do PSG contra o Flamengo não é certa, embora o jogador possa voltar a aparecer no banco de reservas.

Na partida contra o Metz, Doué foi uma opção de Luis Enrique e entrou no segundo tempo após se recuperar muscular. Apesar do pouco tempo, o atacante marcou o gol da vitória do PSG e foi elogiado pelo treinador em coletiva.

- Estou muito feliz, ele marcou um gol. Estamos dando continuidade ao seu processo de recuperação. Há uma diferença entre se recuperar de uma lesão e estar 100%. Ele ainda não recuperou totalmente a forma física, mas hoje deu um passo à frente.

Neste domingo (14), o PSG divulgará a lista dos jogadores que irão viajar para o Mundial e poderão enfrentar o Flamengo na decisão. O treinador está motivado a ponto de ter poupado seus principais jogadores no último duelo da Ligue 1 visando o jogo contra o time brasileiro.

PSG poupa jogadores para confronto com Flamengo

No duelo contra o Metz, o PSG poupou seus principais jogadores de olho no confronto com o Flamengo, no Mundial. Nomes como os de Doué, Kvaratschelia, Barcola, João Neves e Nuno Mendes iniciaram no banco de reservas, sendo que os dois portugueses nem entraram em campo.

