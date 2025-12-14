Resta apenas um capítulo para o Flamengo confirmar o protagonismo em uma temporada que já entrou para a história. Depois de levantar os troféus do Carioca, da Supercopa, da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro quer conquistar o mundo de novo e rechear ainda mais a galeria em 2025. Mas o desafio será dos mais difíceis. A partir das 14h desta quarta-feira (horário de Brasília), o time de Filipe Luís encara o poderoso PSG no estádio Ahmad Bin Ali, no Catar, pela final do Mundial, com a missão de superar o desgaste para vencer um dos jogos mais importantes do ano.

Em campo, entram as estrelas que defendem as duas equipes e também os números. Para os céticos que não acreditam na influência das estatísticas, o Lance! tenta provar o contrário e traz a diferença de jogos entre as equipes nesta temporada desgastante para o Flamengo e que ainda está na fase inicial para o PSG.

Mengão perto dos 80 jogos

Flamengo conquistou o título da Challenger Cup (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

O Rubro-Negro carioca encarou uma verdadeira maratona em 2025 graças às boas campanhas da equipe nas competições que participou, a exemplo do título da Libertadores. São, até aqui, 77 jogos disputados neste ano, sendo quatro deles com um time alternativo e repleto de garotos, pelas rodadas iniciais do Campeonato Carioca. Ou seja, o time principal comandado por Filipe Luís entrou em campo 73 vezes, com direito a quatro títulos conquistados: Campeonato Carioca, Supercopa, Libertadores e Brasileirão.

Para se ter uma ideia, Luiz Araújo e Rossi são os atletas com mais jogos pelo Flamengo nesta temporada, com 67 cada um. Esse número é maior do que a quantidade de partidas que o PSG fez em 2025.

Jogadores com mais partidas pelo Flamengo em 2025:

Luiz Araújo - 67 jogos (3447 minutos);

Rossi - 67 jogos (6030 minutos);

Arrascaeta - 63 jogos (4393 minutos);

Léo Pereira - 62 jogos (5462 minutos);

Bruno Henrique - 60 jogos (3485 minutos).

Mas, com todo poderio financeiro e um elenco recheado, o Flamengo conseguiu contornar bem as adversidades e chega com a moral elevada para esta final do Mundial depois de conquistar o Dérbi das Américas, com a vitória diante do Cruz Azul (MEX) por 2 a 1, e a Copa Challenger, ao bater o Pyramids (EGI) por 2 a 0.

continua após a publicidade

PSG chega mais inteiro?

Jogadores do PSG comemoram gol marcado sobre o Metz, pela Ligue 1 (Foto: Jean-Christophe Verhaegen/AFP)

A resposta para essa pergunta é sim. O clube francês tem menos jogos do que o Flamengo neste ano - são 65 em 2025, contando as temporadas 2024/25 e 2025/26 -, oito a menos em relação ao Rubro-Negro e dois a menos se comparado com o número de jogos de Luiz Araújo e Rossi, por exemplo. Fora isso, vale destacar que, depois da disputa do Mundial de Clubes no meio do ano, o PSG teve a pausa antes do início da nova temporada europeia, privilégio que o time carioca não desfrutou.

Neste sábado, enquanto o Flamengo jogava com força máxima diante do Pyramids, o PSG de Luis Enrique poupou alguns jogadores titulares na vitória contra o Metz pelo Campeonato Francês, como Doué e Kvaratskhelia, que só entraram no segundo tempo para garantir o 3 a 2 em um jogo apertado.

— Vem jogar uma final, do mesmo jeito que nós. É óbvio que eles iriam descansar alguns jogadores para jogar a final do Intercontinental. Ninguém até hoje jogou a final com time reserva porque todos querem vencer essa competição. Tem o mesmo valor da Champions League? Não tem. Mas todo mundo que está aqui quer vencer. Ser campeão mundial é fazer história — disse Filipe Luís em entrevista depois da vitória contra o Pyramids.

