menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (14/12/2025)

Veja os jogos televisionados deste domingo (14)

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/12/2025
07:00
Vasco Fluminense Copa do Brasil
imagem cameraVasco e Fluminense se enfrentam pela semifinal da Copa do Brasil (Foto: Maga Jr / Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Quem joga no futebol hoje? Neste domingo (14), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os jogos dos campeonatos nacionais pela Europa: Premier League, La Liga e Bundesliga, entre outros.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (domingo, 14 de dezembro de 2025)

Copa do Brasil (semifinal)

Corinthians x Cruzeiro – 18h – Globo, ge tv, Sportv, Premiere e Prime Video
Fluminense x Vasco – 20h30 – Sportv, Premiere e Prime Video

➡️Clique para assistir no SporTV

Jogos de hoje: Corinthians e Cruzeiro decidem uma vaga para a decisão da Copa do Brasil (Foto: Cristian Ribeiro/Pera Photo Press/Gazeta Press)
Jogos de hoje: Corinthians e Cruzeiro decidem uma vaga para a decisão da Copa do Brasil (Foto: Cristian Ribeiro/Pera Photo Press/Gazeta Press)

Campeonato Italiano

Milan x Sassuolo – 8h30 – ESPN e Disney+
Udinese x Napoli – 11h – Disney+
Fiorentina x Hellas Verona – 11h – Disney+
Genoa x Inter de Milão – 14h – ESPN 4 e Disney+
Bologna x Juventus – 16h45 – ESPN e Disney+

continua após a publicidade

➡️Clique para assistir no Disney+

Campeonato Inglês Feminino

Brighton (F) x Chelsea (F) – 9h – Xsports, Canal GOAT e Disney+
Manchester City (F) x Aston Villa (F) – 9h – Disney+
Manchester United (F) x Tottenham (F) – 11h30 – Canal GOAT e Disney+

Campeonato Alemão (Segunda Divisão)

Schalke 04 x Nuremberg – 9h30 – Canal GOAT e OneFootball
Elversberg x Fortuna Düsseldorf – 9h30 – OneFootball
Darmstadt x Preussen Münster – 9h30 – OneFootball

continua após a publicidade

Campeonato Alemão (Terceira Divisão)

Wehen Wiesbaden x Energie Cottbus – 9h30 – Canal GOAT e OneFootball
Jahn Regensburg x Waldhof Mannheim – 12h30 – OneFootball

Campeonato Paulista Feminino (final)

Corinthians (F) x Palmeiras (F) – 10h – Record News, CazéTV, UOL Play, Sportv, Space e HBO Max

➡️Clique para assistir à CazéTV via Prime Video

Campeonato Espanhol

Sevilla x Oviedo – 10h – Disney+
Celta de Vigo x Athletic Bilbao – 12h15 – ESPN 2 e Disney+
Levante x Villarreal – 14h30 – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
Alavés x Real Madrid – 17h – Disney+

Campeonato Alemão Feminino

Bayern (F) x Hamburgo (F) – 10h – DAZN

Campeonato Holandês

Ajax x Feyenoord – 10h30 – ESPN 3 e Disney+

Campeonato Italiano (Terceira Divisão)

Potenza x Catania – 10h30 – OneFootball

Campeonato Inglês

Crystal Palace x Manchester City – 11h – ESPN e Disney+
Sunderland x Newcastle – 11h – ESPN 4 e Disney+
West Ham x Aston Villa – 11h – Xsports e Disney+
Nottingham Forest x Tottenham – 11h – Disney+
Brentford x Leeds United – 13h30 – ESPN e Disney+

Campeonato Francês

Lyon x Le Havre – 11h – CazéTV
Olympique de Marseille x Monaco – 16h45 – CazéTV

Campeonato Italiano (Segunda Divisão)

Carrarese x Virtus Entella – 11h – OneFootball

Campeonato Alemão

Freiburg x Borussia Dortmund – 11h30 – Canal GOAT e OneFootball
Bayern x Mainz – 13h30 – CazéTV, RedeTV!, Sportv e OneFootball
Werder Bremen x Stuttgart – 15h30 – Xsports, Canal GOAT e OneFootball

Copa da Liga Escocesa (final)

St. Mirren x Celtic – 12h30 – Canal GOAT e OneFootball

Campeonato Grego

Atromitos x PAOK – 13h – SportyNet (TV e YouTube)
Aris x Olympiacos – 15h – SportyNet (TV e YouTube)

Campeonato Turco

Trabzonspor x Besiktas – 14h – Disney+

Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

Almería x Burgos – 14h30 – Disney+

Campeonato Português

Arouca x Alverca – 17h30 – Xsports e Disney+

Campeonato Mexicano

Toluca x Tigres – 22h – SportyNet (TV e YouTube)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias