Quem joga no futebol hoje? Neste domingo (14), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os jogos dos campeonatos nacionais pela Europa: Premier League, La Liga e Bundesliga, entre outros.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (domingo, 14 de dezembro de 2025)

Copa do Brasil (semifinal)

Corinthians x Cruzeiro – 18h – Globo, ge tv, Sportv, Premiere e Prime Video

Fluminense x Vasco – 20h30 – Sportv, Premiere e Prime Video

➡️Clique para assistir no SporTV

Jogos de hoje: Corinthians e Cruzeiro decidem uma vaga para a decisão da Copa do Brasil (Foto: Cristian Ribeiro/Pera Photo Press/Gazeta Press)

Campeonato Italiano

Milan x Sassuolo – 8h30 – ESPN e Disney+

Udinese x Napoli – 11h – Disney+

Fiorentina x Hellas Verona – 11h – Disney+

Genoa x Inter de Milão – 14h – ESPN 4 e Disney+

Bologna x Juventus – 16h45 – ESPN e Disney+

continua após a publicidade

➡️Clique para assistir no Disney+

Campeonato Inglês Feminino

Brighton (F) x Chelsea (F) – 9h – Xsports, Canal GOAT e Disney+

Manchester City (F) x Aston Villa (F) – 9h – Disney+

Manchester United (F) x Tottenham (F) – 11h30 – Canal GOAT e Disney+

Campeonato Alemão (Segunda Divisão)

Schalke 04 x Nuremberg – 9h30 – Canal GOAT e OneFootball

Elversberg x Fortuna Düsseldorf – 9h30 – OneFootball

Darmstadt x Preussen Münster – 9h30 – OneFootball

continua após a publicidade

Campeonato Alemão (Terceira Divisão)

Wehen Wiesbaden x Energie Cottbus – 9h30 – Canal GOAT e OneFootball

Jahn Regensburg x Waldhof Mannheim – 12h30 – OneFootball

Campeonato Paulista Feminino (final)

Corinthians (F) x Palmeiras (F) – 10h – Record News, CazéTV, UOL Play, Sportv, Space e HBO Max

➡️Clique para assistir à CazéTV via Prime Video

Campeonato Espanhol

Sevilla x Oviedo – 10h – Disney+

Celta de Vigo x Athletic Bilbao – 12h15 – ESPN 2 e Disney+

Levante x Villarreal – 14h30 – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+

Alavés x Real Madrid – 17h – Disney+

Campeonato Alemão Feminino

Bayern (F) x Hamburgo (F) – 10h – DAZN

Campeonato Holandês

Ajax x Feyenoord – 10h30 – ESPN 3 e Disney+

Campeonato Italiano (Terceira Divisão)

Potenza x Catania – 10h30 – OneFootball

Campeonato Inglês

Crystal Palace x Manchester City – 11h – ESPN e Disney+

Sunderland x Newcastle – 11h – ESPN 4 e Disney+

West Ham x Aston Villa – 11h – Xsports e Disney+

Nottingham Forest x Tottenham – 11h – Disney+

Brentford x Leeds United – 13h30 – ESPN e Disney+

Campeonato Francês

Lyon x Le Havre – 11h – CazéTV

Olympique de Marseille x Monaco – 16h45 – CazéTV

Campeonato Italiano (Segunda Divisão)

Carrarese x Virtus Entella – 11h – OneFootball

Campeonato Alemão

Freiburg x Borussia Dortmund – 11h30 – Canal GOAT e OneFootball

Bayern x Mainz – 13h30 – CazéTV, RedeTV!, Sportv e OneFootball

Werder Bremen x Stuttgart – 15h30 – Xsports, Canal GOAT e OneFootball

Copa da Liga Escocesa (final)

St. Mirren x Celtic – 12h30 – Canal GOAT e OneFootball

Campeonato Grego

Atromitos x PAOK – 13h – SportyNet (TV e YouTube)

Aris x Olympiacos – 15h – SportyNet (TV e YouTube)

Campeonato Turco

Trabzonspor x Besiktas – 14h – Disney+

Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

Almería x Burgos – 14h30 – Disney+

Campeonato Português

Arouca x Alverca – 17h30 – Xsports e Disney+

Campeonato Mexicano

Toluca x Tigres – 22h – SportyNet (TV e YouTube)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.