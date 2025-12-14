Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (14/12/2025)
Veja os jogos televisionados deste domingo (14)
Quem joga no futebol hoje? Neste domingo (14), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os jogos dos campeonatos nacionais pela Europa: Premier League, La Liga e Bundesliga, entre outros.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (domingo, 14 de dezembro de 2025)
Copa do Brasil (semifinal)
Corinthians x Cruzeiro – 18h – Globo, ge tv, Sportv, Premiere e Prime Video
Fluminense x Vasco – 20h30 – Sportv, Premiere e Prime Video
Campeonato Italiano
Milan x Sassuolo – 8h30 – ESPN e Disney+
Udinese x Napoli – 11h – Disney+
Fiorentina x Hellas Verona – 11h – Disney+
Genoa x Inter de Milão – 14h – ESPN 4 e Disney+
Bologna x Juventus – 16h45 – ESPN e Disney+
Campeonato Inglês Feminino
Brighton (F) x Chelsea (F) – 9h – Xsports, Canal GOAT e Disney+
Manchester City (F) x Aston Villa (F) – 9h – Disney+
Manchester United (F) x Tottenham (F) – 11h30 – Canal GOAT e Disney+
Campeonato Alemão (Segunda Divisão)
Schalke 04 x Nuremberg – 9h30 – Canal GOAT e OneFootball
Elversberg x Fortuna Düsseldorf – 9h30 – OneFootball
Darmstadt x Preussen Münster – 9h30 – OneFootball
Campeonato Alemão (Terceira Divisão)
Wehen Wiesbaden x Energie Cottbus – 9h30 – Canal GOAT e OneFootball
Jahn Regensburg x Waldhof Mannheim – 12h30 – OneFootball
Campeonato Paulista Feminino (final)
Corinthians (F) x Palmeiras (F) – 10h – Record News, CazéTV, UOL Play, Sportv, Space e HBO Max
Campeonato Espanhol
Sevilla x Oviedo – 10h – Disney+
Celta de Vigo x Athletic Bilbao – 12h15 – ESPN 2 e Disney+
Levante x Villarreal – 14h30 – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
Alavés x Real Madrid – 17h – Disney+
Campeonato Alemão Feminino
Bayern (F) x Hamburgo (F) – 10h – DAZN
Campeonato Holandês
Ajax x Feyenoord – 10h30 – ESPN 3 e Disney+
Campeonato Italiano (Terceira Divisão)
Potenza x Catania – 10h30 – OneFootball
Campeonato Inglês
Crystal Palace x Manchester City – 11h – ESPN e Disney+
Sunderland x Newcastle – 11h – ESPN 4 e Disney+
West Ham x Aston Villa – 11h – Xsports e Disney+
Nottingham Forest x Tottenham – 11h – Disney+
Brentford x Leeds United – 13h30 – ESPN e Disney+
Campeonato Francês
Lyon x Le Havre – 11h – CazéTV
Olympique de Marseille x Monaco – 16h45 – CazéTV
Campeonato Italiano (Segunda Divisão)
Carrarese x Virtus Entella – 11h – OneFootball
Campeonato Alemão
Freiburg x Borussia Dortmund – 11h30 – Canal GOAT e OneFootball
Bayern x Mainz – 13h30 – CazéTV, RedeTV!, Sportv e OneFootball
Werder Bremen x Stuttgart – 15h30 – Xsports, Canal GOAT e OneFootball
Copa da Liga Escocesa (final)
St. Mirren x Celtic – 12h30 – Canal GOAT e OneFootball
Campeonato Grego
Atromitos x PAOK – 13h – SportyNet (TV e YouTube)
Aris x Olympiacos – 15h – SportyNet (TV e YouTube)
Campeonato Turco
Trabzonspor x Besiktas – 14h – Disney+
Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)
Almería x Burgos – 14h30 – Disney+
Campeonato Português
Arouca x Alverca – 17h30 – Xsports e Disney+
Campeonato Mexicano
Toluca x Tigres – 22h – SportyNet (TV e YouTube)
