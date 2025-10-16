Aos 19 anos, Endrick já figura entre os jogadores mais comentados do futebol europeu. Contratado pelo Real Madrid sob alta expectativa, o brasileiro enfrentou uma primeira temporada com poucas oportunidades e, na atual, ainda não recebeu um único minuto em campo. O cenário tem intensificado as especulações sobre seu futuro, mesmo em início de carreira. Pela primeira vez desde sua chegada ao clube espanhol, o camisa 9 não descarta uma possível saída, temporária ou definitiva, conforme revelou a "ESPN" na quarta-feira (15).

Nesse contexto, os primeiros clubes interessados na contratação de Endrick já sinalizam disposição para uma negociação que poderia ser concluída durante a próxima janela de transferências, em janeiro, no inverno europeu. Entre os principais candidatos, segundo o veículo, está o Olympique de Marselha, da França, comandado pelo técnico italiano Roberto De Zerbi e que conta com o atacante brasileiro Igor Paixão no elenco.

Apesar da movimentação no mercado, o Cria da Academia e seu estafe entendem que o assunto não deve ser tratado de forma precipitada, por envolver decisões estratégicas de carreira e de vida pessoal. Os próximos compromissos do Real após a Data Fifa de novembro serão determinantes para definir os rumos do jogador, que ainda mantém a expectativa de conquistar espaço e promover uma reviravolta em sua trajetória nos Merengues.

Endrick no Real Madrid ⚪

Endrick tornou-se um caso à parte em Madri. O brasileiro é o único jogador de linha do elenco, apto fisicamente, que ainda não atuou sequer um minuto desde a chegada de Xabi Alonso ao comando técnico. Sem estrear nesta temporada, o jovem não entra em campo desde 18 de maio, quando participou da partida contra o Sevilla, válida pela última rodada da La Liga 2024/25.

Desde sua chegada ao clube, a trajetória de Endrick tem sido marcada por mais presenças no banco de reservas do que minutos efetivos em campo. Ainda sob a gestão de Carlo Ancelotti, o camisa 16 teve participações esporádicas, com destaque para a Copa do Rei, competição na qual foi o principal nome da equipe: foram cinco gols em seis jogos. No entanto, a mudança de temporada e de técnico parece ter agravado sua situação.

Endrick sofreu uma lesão na coxa em sua última exibição e desde então não voltou a atuar pelo Real Madrid. Às vésperas do Mundial de Clubes, teve um agravamento no músculo posterior da coxa direita e foi cortado do torneio, o primeiro disputado sob a direção de Alonso. Embora a recuperação tenha sido avaliada positivamente pela equipe médica, ele permanece fora dos planos imediatos do treinador.

